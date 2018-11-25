Через ожеледицю у Житомирі стався транспортний колапс
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні з ранку через сильну ожеледицю у Житомирі стався транспортний колапс. Про це повідомляють користувачі соцмереж у Facebook, передає УНН.
"Увага! На дорозі - льодова кірка. КП УАШ обробляє протиожеледними матеріалами з 4:00, але, при можливості, - не користуйтеся сьогодні автівками", - написав на своїй сторінці керівник КП "Управління автошляхів" Сергій Янушевич.
Також у місті з ускладненнями працює пасажирський транспорт місцевого та міжміського сполучень.
Поліція Житомирської області радить водіям утриматися від поїздок.
Нагадаємо, у столиці, 25 та 26 листопада очікується ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 25 листопада, в Україні буде переважно без опадів.