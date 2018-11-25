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Через ожеледицю у Житомирі стався транспортний колапс

Через ожеледицю у Житомирі стався транспортний колапс

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні з ранку через сильну ожеледицю у Житомирі стався транспортний колапс. Про це повідомляють користувачі соцмереж у Facebook, передає УНН.

"Увага! На дорозі - льодова кірка. КП УАШ обробляє протиожеледними матеріалами з 4:00, але, при можливості, - не користуйтеся сьогодні автівками", - написав на своїй сторінці керівник КП "Управління автошляхів" Сергій Янушевич.

Також у місті з ускладненнями працює пасажирський транспорт місцевого та міжміського сполучень.

Поліція Житомирської області радить водіям утриматися від поїздок.

Нагадаємо, у столиці, 25 та 26 листопада очікується ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 25 листопада, в Україні буде переважно без опадів.

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