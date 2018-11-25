Из-за гололеда в Житомире произошел транспортный коллапс
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня с утра из-за сильного гололеда в Житомире произошел транспортный коллапс. Об этом сообщают пользователи соцсетей в Facebook, передает УНН.
"Внимание! На дороге - ледовая корка. КП Уаш обрабатывает противогололедными материалами с 4:00, но, по возможности - не пользуйтесь сегодня автомобилями", - написал на своей странице руководитель КП "Управление автомобильных дорог" Сергей Янушевич.
Также в городе с осложнениями работает пассажирский транспорт местного и междугородного сообщений.
Полиция Житомирской области советует водителям воздержаться от поездок.
Напомним, в столице, 25 и 26 ноября ожидается гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Как сообщал УНН, сегодня, 25 ноября, в Украине преимущественно без осадков.