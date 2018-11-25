Сьогодні в Україні переважно без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні, 25 листопада, в Україні буде переважно без опадів. Про це у мережі Facebook повідомив Український гідрометцентр, передає УНН.
Зокрема, сьогодні у західних, вранці та вдень у північних областях невеликі опади, переважно у вигляді дощу, місцями ожеледь; на півночі Лівобережжя та Харківщині вдень невеликий мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. На решті території без істотних опадів.
На дорогах, крім півдня та більшості західних областей, місцями ожеледиця.
На Правобережжі вночі та вранці подекуди туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7 градусів морозу, у центральних та східних областях до 9 градусів морозу, на крайньому заході 0-5 градусів тепла; вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, на заході та півдні 3-8 градусів тепла.
Нагадаємо, згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні цими вихідними з 24 по 25 листопада будуть фіксуватися переважно дискомфортні погодні умови.