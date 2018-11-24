Українців попередили про можливі мігрені через погоду

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні цими вихідними з 24 по 25 листопада будуть фіксуватися переважно дискомфортні погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.