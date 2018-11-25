Сегодня в Украине преимущественно без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня, 25 ноября, в Украине будет преимущественно без осадков. Об этом в сети Facebook сообщил Украинский гидрометцентр, передает УНН.
В частности, сегодня в западных, утром и днем в северных областях небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, местами гололед, на севере Левобережья и Харьковской области днем небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На остальной территории без существенных осадков.
На дорогах, кроме юга и большинства западных областей, местами гололедица.
На Правобережье ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7 градусов мороза, в центральных и восточных областях до 9 градусов мороза, на крайнем западе 0-5 градусов тепла; днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на западе и юге 3-8 градусов тепла.
Напомним, согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине эти выходные с 24 по 25 ноября будут фиксироваться преимущественно дискомфортные погодные условия.