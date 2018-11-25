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У Києві очікується ожеледь та налипання мокрого снігу

У Києві очікується ожеледь та налипання мокрого снігу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У столиці, 25 та 26 листопада очікується ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, з посиланням на КМДА передає УНН.

“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 25 листопада, протягом доби 26 листопада ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця”, — йдеться у повідомлені.

Додамо, що з метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликало киян та гостей столиці бути обережними, пересуваючись містом.

Нагадаємо, сьогодні, 25 листопада, у західних, вранці та вдень у північних областях невеликі опади, переважно у вигляді дощу, місцями ожеледь; на півночі Лівобережжя та Харківщині вдень невеликий мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. На решті території без істотних опадів.

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