У Києві очікується ожеледь та налипання мокрого снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У столиці, 25 та 26 листопада очікується ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, з посиланням на КМДА передає УНН.
“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 25 листопада, протягом доби 26 листопада ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця”, — йдеться у повідомлені.
Додамо, що з метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликало киян та гостей столиці бути обережними, пересуваючись містом.
Нагадаємо, сьогодні, 25 листопада, у західних, вранці та вдень у північних областях невеликі опади, переважно у вигляді дощу, місцями ожеледь; на півночі Лівобережжя та Харківщині вдень невеликий мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. На решті території без істотних опадів.