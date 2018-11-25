В Киеве ожидается гололед и налипание мокрого снега
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В столице 25 и 26 ноября ожидается гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, со ссылкой на КГГА передает УНН.
"В ближайший час и до конца суток 25 ноября, в течение суток 26 ноября гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Добавим, что с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призвало киевлян и гостей столицы быть осторожными, передвигаясь по городу.
Напомним, сегодня, 25 ноября, в западных, утром и днем в северных областях небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, местами гололед, на севере Левобережья и Харьковской днем небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На остальной территории без существенных осадков.