В Житомире из-за гололеда не работает коммунальный транспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Житомире из-за гололеда на маршрут не вышел коммунальный транспорт города. Об этом в Facebook сообщил начальник автобусного парка коммунального предприятия "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" Роман Мусийчук, передает УНН.
"В связи с гололедом и обледенением дорог коммунальный транспорт автобусов не вышел на линию согласно запланированных графиков. Коммунальные службы работают с 4 утра, как только они справятся с ситуацией - транспорт будет выпущен на линию", - сообщил Мусийчук.
Напомним, сегодня с утра из-за сильного гололеда в Житомире произошел транспортный коллапс.
Добавим, что в столице, 25 и 26 ноября ожидается гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Как сообщал УНН, сегодня, 25 ноября, в Украине преимущественно без осадков.