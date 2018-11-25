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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103549 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 134869 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145397 просмотра

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В Житомире из-за гололеда не работает коммунальный транспорт

В Житомире из-за гололеда не работает коммунальный транспорт

Киев  •  УНН

 • 9509 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Житомире из-за гололеда на маршрут не вышел коммунальный транспорт города. Об этом в Facebook сообщил начальник автобусного парка коммунального предприятия "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" Роман Мусийчук, передает УНН.

"В связи с гололедом и обледенением дорог коммунальный транспорт автобусов не вышел на линию согласно запланированных графиков. Коммунальные службы работают с 4 утра, как только они справятся с ситуацией - транспорт будет выпущен на линию", - сообщил Мусийчук.

Напомним, сегодня с утра из-за сильного гололеда в Житомире произошел транспортный коллапс.

Добавим, что в столице, 25 и 26 ноября ожидается гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Как сообщал УНН, сегодня, 25 ноября, в Украине преимущественно без осадков.

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