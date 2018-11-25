Из-за гололеда в Житомире отменены более 30 автобусных междугородних рейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня из-за сильного гололеда в Житомире из около 200 автобусных рейсов отменено отправление и принятие - 37 рейсов. Соответствующая информация размещена на сайте автовокзала, передает УНН.
Из указанного количества отменен прибытия 3 рейса из Киева и 3 - в направлении столицы.
Напомним, сегодня с утра через сильную гололедицу в Житомире произошел транспортный коллапс.
Кроме того, в Житомире из-за гололеда на маршрут не вышел коммунальный транспорт города.
Добавим, что в столице, 25 и 26 ноября ожидается гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Как сообщал УНН, сегодня, 25 ноября, в Украине преимущественно без осадков.