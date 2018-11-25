Столичних автомобілістів закликали завтра утриматися від поїздок через ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. КП “Київавтодор” закликав водіїв 26 листопада утриматися від поїздок на власних авто у зв’язку зі снігом та ожеледицею, з посиланням на КМД передає УНН.
“Оскільки, за прогнозом Українського гідрометцентру, 26 листопада у Києві очікується сніг та ожеледиця, комунальна корпорація „Київавтодор“ звертається до автомобілістів із проханням за можливості не користуватися власним автотранспортом, а віддати перевагу громадському, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки”, — йдеться у повідомлені.
Крім того, у КМДА, з метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, закликали киян бути обережними, пересуваючись містом.
Нагадаємо, у столиці, 25 та 26 листопада очікується ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Як повідомляв УНН, у Житомирі через ожеледицю на маршрут не вийшов комунальний транспорт міста.