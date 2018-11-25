Столичных автомобилистов призвали завтра воздержаться от поездок из-за гололеда
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. КП "Киевавтодор" призвал водителей 26 ноября воздержаться от поездок на собственных авто в связи со снегом и гололедом, со ссылкой на КМД передает УНН.
"Поскольку, по прогнозу Украинского гидрометцентра, 26 ноября в Киеве ожидается снег и гололедица, коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается к автомобилистам с просьбой по возможности не пользоваться собственным автотранспортом, а отдать предпочтение общественному, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", - говорится в сообщении.
Кроме того, в КГГА, с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, призвали киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.
Напомним, в столице, 25 и 26 ноября ожидается гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Как сообщал УНН, в Житомире из-за гололеда на маршрут не вышел коммунальный транспорт города.