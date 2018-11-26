Депутат насмерть сбил пенсионерку
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Позавчера, 24 ноября, в Житомирской области на автодороге в селе Тетеревка депутат допустил наезд на пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате полученных травм женщина погибла. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
24 ноября, в Житомирской области на автодороге в селе Тетеревка депутат Житомирского областного совета, управляя личным автомобилем Toyota допустил наезд на пенсионерку 1958 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате полученных травм женщина погибла.
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У водителя признаков опьянения не выявлено.
Как сообщал УНН, в Закарпатской области в результате ДТП с участием автомобиля на еврономерах один человек погиб, трое получили травмы.
Напомним, в Днепропетровской области автомобиль, которым управлял нетрезвый мужчина, сбил беременную женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок.