На Закарпатті сталося ДТП з загиблими та пораненими
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Закарпатській області внаслідок ДТП за участю автомобіля на еврономерах одна людина загинула, троє отримали травми. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Закарпатській області, передає УНН.
“Сьогодні опівночі в поліцію міста Хуст надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими в селищі Вишково Хустського району. Правоохоронці встановили, що аварія сталася близько 23:00, 24 листопада. Водій автомобіля марки „Pеugeоt“ іноземної реєстрації, 18-річний житель села Грушево Тячівського району, рухаючись в напрямку смт. Буштино, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонною опорою”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, за попередньою інформацією, автомобіль рухався на великій швидкості, не вписався в поворот і врізався в бетонну опору перед мостом.
Внаслідок зіткнення з бетонною опорою від отриманих травм водій помер у реанімації Хустської лікарні. Як виявилося пізніше, юнак не мав прав на керування транспортним засобом.
В салоні авто також перебували троє пасажирів віком 17-18 років, жителі Тячева та села Бедевля Тячівського району. На щастя, вони відбулися незначними тілесними ушкодженнями.
Поліція розпочала за даним фактом кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Автомобіль поміщено на спецмайданчик Хустського відділу поліції. Слідчим буде призначено відповідні технічні експертизи з метою встановлення обставин дорожньої трагедії.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області автомобіль, яким керував нетверезий чоловік, збив вагітну жінку з візком, у якому сиділа дворічна дитина.