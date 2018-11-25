На Закарпатье произошло ДТП с погибшими и ранеными
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Закарпатской области в результате ДТП с участием автомобиля на еврономерах один человек погиб, трое получили травмы. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области, передает УНН.
"Сегодня в полночь в полицию города Хуст поступило сообщение о ДТП с пострадавшими в поселке Вышково Хустского района. Правоохранители установили, что авария произошла около 23:00, 24 ноября. Водитель автомобиля марки "Pеugeоt" иностранной регистрации, 18-летний житель села Грушево Тячевского района, двигаясь в направлении с. Буштино, не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной опорой", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, по предварительной информации, автомобиль двигался на большой скорости, не вписался в поворот и врезался в бетонную опору перед мостом.
В результате столкновения с бетонной опорой от полученных травм водитель скончался в реанимации Хустского больницы. Как оказалось позже, юноша не имел прав на управление транспортным средством.
В салоне авто также находились трое пассажиров в возрасте 17-18 лет, жители Тячева и села Бедевля Тячевского района. К счастью, они отделались незначительными телесными повреждениями.
Полиция начала по данному факту уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Автомобиль помещен на спецплощадку Хустского отдела полиции. Следственным будет назначен соответствующие технические экспертизы с целью установления обстоятельств дорожной трагедии.
Напомним, в Днепропетровской области автомобиль, которым управлял нетрезвый мужчина, сбил беременную женщину с коляской, в которой сидела двухлетний ребенок.