Три дні у Києві буде слизько через ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У суботу, 17 листопада, на дорогах столиці очікується ожеледиця, вночі спостерігатимуться мінусові температури, вдень - 0-2 градуси тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“17 листопада на дорогах Києва місцями очікується ожеледиця. Також синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла”, — йдеться у повідомленні.
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Подекуди ожеледиця утримуватиметься на дорогах міста також 18–19 листопада. Загалом у ці дні буде невеликий сніг, хмарно із проясненнями, вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 3-8 м/с.
Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.
Станом на 15 листопада комунальники використали майже 2 тис. т солі та 1,5 тис. т піщано-соляної суміші для обробки тротуарів.
Нагадаємо, у Києві через ожеледицю травмувалися вже 163 людини. Також за добу 14 листопада по всій Україні через погодні умови сталося 1358 дорожньо-транспортних пригод.