Експерт оцінив, наскільки ефективний ремонт мостів у Києві під час негоди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сучасні технології дозволяють проводити деякі види дорожніх робіт під час опадів, однак в цілому погодні умови впливають на якість ремонту. Про це УНН повідомив голова комітету дорожнього господарства Експертної ради при Міністерстві інфраструктури Артем Гриненко.