Експерт оцінив, наскільки ефективний ремонт мостів у Києві під час негоди

ukru
Ексклюзив
11:09 • 10970 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 17553 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 41653 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 65280 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 115029 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 222183 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 518156 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 478662 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 469077 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 334532 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
8.8 м/с
53 %
753 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 125182 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 119857 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 111792 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 83773 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

05:57 • 64352 перегляди
Публікації
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 17713 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 115060 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 471682 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 553071 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 475327 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 16611 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 31435 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 181200 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 177311 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 177093 перегляди
Актуальне
Експерт оцінив, наскільки ефективний ремонт мостів у Києві під час негоди

Експерт оцінив, наскільки ефективний ремонт мостів у Києві під час негоди

Київ • УНН

 • 13755 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сучасні технології дозволяють проводити деякі види дорожніх робіт під час опадів, однак в цілому погодні умови впливають на якість ремонту. Про це УНН повідомив голова комітету дорожнього господарства Експертної ради при Міністерстві інфраструктури Артем Гриненко.

У "Київавтодорі" повідомили, що наразі, попри негоду, у столиці тривають ремонтні ремонти на мостах через Дніпро.

“Плановий ремонт відбувається тільки на мосту Метро через Русанівську протоку. Що стосується Південного мосту і мосту Патона, то, на жаль, там аварійні ситуації із деформаційними швами”, — зазначив генеральний директор "Київавтодору" Олександр Густєлєв.

За його словами, така ситуація з мостами в Києві склалася через інтенсивність руху автомобілів — навантаження на ці мости в 5-6 разів перевищує навантаження на найбільш популярні автомагістралі в Україні.

При цьому він додав, що міст Метро потребує термінового капітального ремонту, оскільки перебуває в аварійному стані.

Також він підкреслив, що роботи із лагодження мостів ідуть і вдень, і вночі, причому “дірка” в спорудах не дозволяє проїжджати по аварійних ділянках, тому рух по них наразі обмежений.

При цьому Артем Гриненко розповів УНН, що сучасні технології дійсно дозволяють проводити деякі види дорожніх робіт при рясних опадах, однак в цілому погодні умови впливають на їх якість.

“Деякі види робіт та сучасні технології дають можливість навіть в таку погоду виконувати аварійні роботи. Наприклад, роботи з металевими конструкціями можуть виконуватися при мінусовій температурі. Щодо деформаційних швів, підготовчі роботи також можна вести за будь-якої погоди, основні — вже ні. Волога нашкодить якості стовідсотково”, — пояснив експерт.

Нагадаємо, перший сніг спровокував затори на дорогах, а також призвів до запізнень у роботі громадського транспорту столиці.

Через негоду у Києві сталися 294 ДТП.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$87,792.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.90
Золото
$3,061.90
Ethereum
$2,094.21