Експерт оцінив, наскільки ефективний ремонт мостів у Києві під час негоди
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сучасні технології дозволяють проводити деякі види дорожніх робіт під час опадів, однак в цілому погодні умови впливають на якість ремонту. Про це УНН повідомив голова комітету дорожнього господарства Експертної ради при Міністерстві інфраструктури Артем Гриненко.
У "Київавтодорі" повідомили, що наразі, попри негоду, у столиці тривають ремонтні ремонти на мостах через Дніпро.
“Плановий ремонт відбувається тільки на мосту Метро через Русанівську протоку. Що стосується Південного мосту і мосту Патона, то, на жаль, там аварійні ситуації із деформаційними швами”, — зазначив генеральний директор "Київавтодору" Олександр Густєлєв.
За його словами, така ситуація з мостами в Києві склалася через інтенсивність руху автомобілів — навантаження на ці мости в 5-6 разів перевищує навантаження на найбільш популярні автомагістралі в Україні.
При цьому він додав, що міст Метро потребує термінового капітального ремонту, оскільки перебуває в аварійному стані.
Також він підкреслив, що роботи із лагодження мостів ідуть і вдень, і вночі, причому “дірка” в спорудах не дозволяє проїжджати по аварійних ділянках, тому рух по них наразі обмежений.
При цьому Артем Гриненко розповів УНН, що сучасні технології дійсно дозволяють проводити деякі види дорожніх робіт при рясних опадах, однак в цілому погодні умови впливають на їх якість.
“Деякі види робіт та сучасні технології дають можливість навіть в таку погоду виконувати аварійні роботи. Наприклад, роботи з металевими конструкціями можуть виконуватися при мінусовій температурі. Щодо деформаційних швів, підготовчі роботи також можна вести за будь-якої погоди, основні — вже ні. Волога нашкодить якості стовідсотково”, — пояснив експерт.
Нагадаємо, перший сніг спровокував затори на дорогах, а також призвів до запізнень у роботі громадського транспорту столиці.
Через негоду у Києві сталися 294 ДТП.