Эксперт оценил, насколько эффективен ремонт мостов в Киеве во время непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Современные технологии позволяют проводить некоторые виды дорожных работ во время осадков, однако в целом погодные условия влияют на качество ремонта. Об этом УНН сообщил председатель комитета дорожного хозяйства Экспертного совета при Министерстве инфраструктуры Артем Гриненко.
В "Киевавтодоре" сообщили, что на данный момент, несмотря на непогоду, в столице продолжаются ремонтные ремонты на мостах через Днепр.
"Плановый ремонт происходит только на мосту Метро через Русановский пролив. Что касается Южного моста и моста Патона, то, к сожалению, там аварийные ситуации с деформационными швами", - отметил генеральный директор "Киевавтодора" Александр Густелев.
По его словам, такая ситуация с мостами в Киеве сложилась из-за интенсивности движения автомобилей - нагрузка на эти мосты в 5-6 раз превышает нагрузку на наиболее популярные автомагистрали в Украине.
При этом он добавил, что мост Метро требует срочного капитального ремонта, так как находится в аварийном состоянии.
Также он подчеркнул, что работы по ремонту мостов идут и днем, и ночью, причем "дыра" в сооружениях не позволяет проезжать по аварийных участках, поэтому движение по ним пока ограничено.
При этом Артем Гриненко рассказал УНН, что современные технологии действительно позволяют проводить некоторые виды дорожных работ при обильных осадках, однако в целом погодные условия влияют на качество.
"Некоторые виды работ и современные технологии позволяют даже в такую погоду выполнять аварийные работы. Например, работы с металлическими конструкциями могут выполняться при минусовой температуре. По поводу деформационных швов, подготовительные работы можно вести при любой погоде, основные - уже нет. Влага навредит качеству без сомнений", - пояснил эксперт.
Напомним, первый снег спровоцировал пробки на дорогах, а также привел к опозданиям в работе общественного транспорта столицы.
Из-за непогоды в Киеве произошли 294 ДТП.