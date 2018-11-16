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У Києві через ожеледицю травмувалися вже 163 людини

У Києві через ожеледицю травмувалися вже 163 людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Протягом останніх двох діб через ожеледицю в Києві травмувалися і звернулися по допомогу до лікарів 163 людини. Про це повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська в коментарі кореспонденту УНН.

“З початку реєстрації, з 14 листопада, травмованих — 143 дорослих і 20 дітей. Всього 163 людини за дві доби, з них 28 допомога надавалася в умовах стаціонару, оскільки травми були більш складні — переломи тощо”, — зазначила прес-секретар.

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За її словами, тільки за останню добу в столиці через ожеледицю травмувалося 69 дорослих і 5 дітей. Із них дев’ятеро отримували допомогу в стаціонарних відділеннях.

Нагадаємо, у четвер, 15 листопада, синоптики попереджали про ожеледицю на дорогах західних, північних та центральних областей України.

За добу 14 листопада по всій Україні через погодні умови сталося 1358 дорожньо-транспортних пригод.

Як повідомляв УНН, 14 листопада в Києві випав перший сніг. Упродовж дня, станом на 18 годину вечора, у Києві в той день сталося 498 ДТП.

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