В Киеве из-за гололеда травмировались уже 163 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В течение последних двух суток из-за гололеда в Киеве травмировались и обратились за помощью к врачам 163 человека. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская в комментарии корреспонденту УНН.
“С начала регистрации, с 14 ноября, травмированных — 143 взрослых и 20 детей. Всего 163 человека за двое суток, из них 28 помощь оказывалась в условиях стационара, так как травмы были более сложные — переломы и т.д.”, - отметила пресс-секретарь.
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По ее словам, только за последние сутки в столице из-за гололеда травмировались 69 взрослых и 5 детей. Из них девять получали помощь в стационарных отделениях.
Напомним, в четверг, 15 ноября, синоптики предупреждали о гололеде на дорогах западных, северных и центральных областей Украины.
За сутки 14 ноября по всей Украине из-за погодных условий произошло 1358 дорожно-транспортных происшествий.
Как сообщал УНН, 14 ноября в Киеве выпал первый снег. В течение дня, по состоянию на 18 часов вечера, в Киеве в тот день произошло 498 ДТП.