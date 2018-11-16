Три дня в Киеве будет скользко из-за гололедицы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В субботу, 17 ноября, на дорогах столицы ожидается гололедица, ночью будут наблюдаться минусовые температуры, днем - 0-2 градусов тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“17 ноября на дорогах Киева местами ожидается гололедица. Также синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6 ° мороза, днем 0-2 ° тепла”, - говорится в сообщении.
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Местами гололедица будет удерживаться на дорогах города также 18-19 ноября. Всего в эти дни будет небольшой снег, облачно с прояснениями, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/с.
С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.
По состоянию на 15 ноября коммунальщики использовали почти 2 тыс. т соли и 1,5 тыс. т песчано-соляной смеси для посыпания тротуаров.
Напомним, в Киеве из-за гололеда травмировались уже 163 человека. Также за сутки 14 ноября по всей Украине из-за погодных условий произошло 1358 дорожно-транспортных происшествий.