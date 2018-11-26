Негода не вплинула на роботу столичних аеропортів

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Незважаючи на туман та мокрий сніг, авіарейси в обох аеропортах Києва - "Борисполя" і "Києва" (Жулян) - здійснюються у штатному режимі. Про це УНН повідомили у прес-службах аеропортів.