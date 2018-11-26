Негода не вплинула на роботу столичних аеропортів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Незважаючи на туман та мокрий сніг, авіарейси в обох аеропортах Києва - "Борисполя" і "Києва" (Жулян) - здійснюються у штатному режимі. Про це УНН повідомили у прес-службах аеропортів.

"Працюємо у штатному (режимі – ред.), всі рейси - за розкладом", - повідомили у прес-службі аеропорту "Київ".

Також у прес-службі повідомили, що зараз показники дозволяють працювати у штатному режимі і тільки погіршення погодних умов може вплинути на роботу аеропорту.

В аеропорту "Бориспіль" також підтвердили, що працюють у звичайному режимі.

Як повідомляв УНН, у Києві та області сьогодні вранці туман і мокрий сніг, синоптики попередили про туман та видимість на дорогах до 200-500 м у столичному регіоні.

Нагадаємо, внаслідок впливу активного циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов.

Очікуються сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с. 

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