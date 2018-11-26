Непогода не повлияла на работу столичных аэропортов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Несмотря на туман и мокрый снег, авиарейсы в обоих аэропортах Киева - "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) - осуществляются в штатном режиме. Об этом сообщили УНН в пресс-службах аэропортов.
"Работаем в штатном (режиме - ред.), все рейсы - по расписанию", - сообщили в пресс-службе аэропорта "Киев".
Также в пресс-службе сообщили, что сейчас показатели позволяют работать в штатном режиме и только ухудшение погодных условий может повлиять на работу аэропорта.
В аэропорту "Борисполь" также подтвердили, что работают в обычном режиме.
Как сообщал УНН, в Киеве и области сегодня утром туман и мокрый снег, синоптики предупредили о тумане и видимости на дорогах до 200-500 м в столичном регионе.
Напомним, в результате влияния активного циклона днем 26 ноября и суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий.
Ожидаются снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с.