Непогода не повлияла на работу столичных аэропортов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100056 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106308 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141853 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138888 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133492 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126985 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166309 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117986 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141566 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145365 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

 • 16805 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Несмотря на туман и мокрый снег, авиарейсы в обоих аэропортах Киева - "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) - осуществляются в штатном режиме. Об этом сообщили УНН в пресс-службах аэропортов.

"Работаем в штатном (режиме - ред.), все рейсы - по расписанию", - сообщили в пресс-службе аэропорта "Киев".

Также в пресс-службе сообщили, что сейчас показатели позволяют работать в штатном режиме и только ухудшение погодных условий может повлиять на работу аэропорта.

В аэропорту "Борисполь" также подтвердили, что работают в обычном режиме.

Как сообщал УНН, в Киеве и области сегодня утром туман и мокрый снег, синоптики предупредили о тумане и видимости на дорогах до 200-500 м в столичном регионе.

Напомним, в результате влияния активного циклона днем 26 ноября и суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий.

Ожидаются снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с.

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