У Київській області за сім годин сталося понад 20 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. З 6:00 до 13:00 години дня на автошляхах Київської області було зафіксовано 24 ДТП. Одна жінка звернулася до медиків з забоєм грудної клітини. Про це УНН повідомили в ГУНП в Київській області.
"З 6:00 до 13:00 години дня на автошляхах Київської області було зафіксовано 24 ДТП. З них одна жінка звернулася до медиків з забоєм грудної клітини", - повідомили правоохоронці.
В цілому ситуація на дорогах Київської області залишається стабільною, рух великогабаритного і великовагових транспортних засобів дозволено.
"Рух вантажівок дозволено, хоча планувалися обмеження. Ніяких перешкод на автодорозі форумі", - прокоментував начальник відділу комунікацій ГУНП в Київській області.
Нагадаємо, станом на 11:00 на лінію "102" в Києві надійшло 65 повідомлень про вчинення ДТП.
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Нагадаємо, сьогодні вранці синоптики попередили про туман і видимість на дорогах до 200-500 м в столичному регіоні.
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Вчора через ожеледицю протягом шести годин на дорогах Київської області відбулося 123 дорожньо-транспортні пригоди.
Як повідомляв УНН, КП "Київавтодор" закликав водіїв 26 листопада утриматися від поїздок на власних авто в зв'язку зі снігом і ожеледдю.