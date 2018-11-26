У Київській області за сім годин сталося понад 20 ДТП

КИЇВ. 26 листопада. УНН. З 6:00 до 13:00 години дня на автошляхах Київської області було зафіксовано 24 ДТП. Одна жінка звернулася до медиків з забоєм грудної клітини. Про це УНН повідомили в ГУНП в Київській області.