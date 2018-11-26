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У Київській області за сім годин сталося понад 20 ДТП

У Київській області за сім годин сталося понад 20 ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. З 6:00 до 13:00 години дня на автошляхах Київської області було зафіксовано 24 ДТП.  Одна жінка звернулася до медиків з забоєм грудної клітини. Про це УНН повідомили в ГУНП в Київській області.

"З 6:00 до 13:00 години дня на автошляхах Київської області було зафіксовано 24 ДТП. З них одна жінка звернулася до медиків з забоєм грудної клітини", - повідомили правоохоронці.

В цілому ситуація на дорогах Київської області залишається стабільною, рух великогабаритного і великовагових транспортних засобів дозволено.

"Рух вантажівок дозволено, хоча планувалися обмеження. Ніяких перешкод на автодорозі форумі", - прокоментував начальник відділу комунікацій ГУНП в Київській області.

Нагадаємо, станом на 11:00 на лінію "102" в Києві надійшло 65 повідомлень про вчинення ДТП.

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Нагадаємо, сьогодні вранці синоптики попередили про туман і видимість на дорогах до 200-500 м в столичному регіоні.

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Вчора через ожеледицю протягом шести годин на дорогах Київської області відбулося 123 дорожньо-транспортні пригоди.

Як повідомляв УНН, КП "Київавтодор" закликав водіїв 26 листопада утриматися від поїздок на власних авто в зв'язку зі снігом і ожеледдю.

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