В Киевской области за семь часов случилось более 20 ДТП

"С 6:00 до 13:00 часов дня на автодорогах Киевской области было зафиксировано 24 ДТП. Из них одна женщина обратилась к медикам с ушибом грудной клетки", - сообщили правоохранители.



В целом ситуация на дорогах Киевской области остается стабильной, движение крупногабаритного и тяжеловесных транспортных средств разрешено.



"Движение грузовиков разрешено, хотя планировались ограничения. Никаких преград на автодороге форуме", – прокомментировал начальник отдела коммуникаций ГУНП в Киевской области.



Напомним, по состоянию на 11:00 на линию "102" в Киеве поступило 65 сообщений о совершении ДТП.

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Напомним, сегодня утром синоптики предупредили о тумане и видимость на дорогах до 200-500 м в столичном регионе.

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Вчера из-за гололеда в течение шести часов на дорогах Киевской области произошло 123 дорожно-транспортных происшествия.



Как сообщал УНН, КП "Киевавтодор" призвал водителей 26 ноября воздержаться от поездок на собственных авто в связи со снегом и гололедом.

