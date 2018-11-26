В Киеве с начала суток уже произошло 65 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. По состоянию на 11:00 на линию102 поступило 65 сообщений о совершении ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщили в главном управлении Национальной полиции в г. Киеве
"По состоянию на 11:00 на линию "102" поступило 65 сообщений о совершении ДТП", - сообщили правоохранители.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутат насмерть сбил пенсионерку
Напомним, сегодня утром синоптики предупредили о тумане и видимость на дорогах до 200-500 м в столичном регионе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Непогода не повлияла на работу столичных аэропортов
Вчера из-за гололеда в течение шести часов на дорогах Киевской области произошло 123 дорожно-транспортных происшествия.
Как сообщал УНН, КП "Киевавтодор" призвал водителей 26 ноября воздержаться от поездок на собственных авто в связи со снегом и гололедом.