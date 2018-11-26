У Києві з початку доби вже сталося 65 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Станом на 11:00 на лінію102 надійшло 65 повідомлень про скоєння ДТП. Про це кореспонденту УНН повідомили у головному управлінні Національної поліції в м. Києві
"Станом на 11:00 на лінію "102" надійшло 65 повідомлень про скоєння ДТП", - повідомили правоохоронці.
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Нагадаємо, сьогодні ранком синоптики попередили про туман та видимість на дорогах до 200-500 м у столичному регіоні.
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Вчора через ожеледицю впродовж шести годин на дорогах Київської області сталося 123 дорожньо-транспортні пригоди.
Як повідомляв УНН, КП “Київавтодор” закликав водіїв 26 листопада утриматися від поїздок на власних авто у зв’язку зі снігом та ожеледицею.