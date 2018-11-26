Завтра у столиці сніг з ожеледицею

"У столиці у вівторок, 27 листопада, хмарно, уночі та вранці сніг, мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 2-4° морозу", - йдеться у повідомленні.

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Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Водіям радять дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, знижувати швидкість до мінімуму, вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі, виїжджати на зимовій шині.

Для пішоходів варто ходити не поспішаючи, у зручному взутті, без високих підборів і платформ, враховувати, що гальмівний шлях для водіїв під час гололедиці вкорочується у 4-5 разів. У разі падіння потрібно згрупуватись, і якщо падіння неуникне, випростувати тіло у напрямку вперед. Це необхідно для уникнення черепно-мозкових травм.

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Нагадаємо, 26 листопада через складні погодні умови у Києві сталось 65 ДТП, у Київській області - понад 20. У Житомирській області депутат місцевої ради збив на смерть літню жінку.

Разом з тим негода не вплинула на роботу столичних аеропортів. Як зазначалось, у Києві та області 26 листопада вранці туман і мокрий сніг. У Житомирі через ожеледицю не працює комунальний транспорт.

Станом на 15 листопада комунальники використали майже 2 тис. т солі та 1,5 тис. т піщано-соляної суміші для обробки тротуарів.

Нагадаємо, у Києві через ожеледицю травмувалися вже 163 людини. Також у перший день метеорологічної зими по всій Україні сталося 1358 дорожньо-транспортних пригод.