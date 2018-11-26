Завтра у столиці сніг з ожеледицею

ukru
Ексклюзив
07:02 • 65310 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 204448 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 502198 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 487179 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 471078 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 464644 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 333540 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268762 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 537168 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 179050 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
9.1 м/с
61 %
754 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 109694 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 103660 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 107223 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 101836 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 90408 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 65314 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 455025 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 537169 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 460517 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 409242 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 12125 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 176573 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 173142 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 173293 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 167427 перегляди
Актуальне
Завтра у столиці сніг з ожеледицею

Завтра у столиці сніг з ожеледицею

Київ • УНН

 • 8979 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. 27 листопада на дорогах столиці ожеледиця, вранці сніг, мокрий сніг. Про це повідомляє УНН  з посиланням на Український гідрометцентр. 

"У столиці у вівторок, 27 листопада, хмарно, уночі та вранці сніг, мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 2-4° морозу", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україну замете снігом

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Водіям радять дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, знижувати швидкість до мінімуму, вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі, виїжджати на зимовій шині.

Для пішоходів варто ходити не поспішаючи, у зручному взутті, без високих підборів і платформ, враховувати, що гальмівний шлях для водіїв під час гололедиці вкорочується у 4-5 разів. У разі падіння потрібно згрупуватись, і якщо падіння неуникне, випростувати тіло у напрямку вперед. Це необхідно для уникнення черепно-мозкових травм. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Столичних автомобілістів закликали завтра утриматися від поїздок через ожеледицю

Нагадаємо, 26 листопада через складні погодні умови у Києві сталось 65 ДТП, у Київській області - понад 20. У Житомирській області депутат місцевої ради збив на смерть літню жінку.

Разом з тим негода не вплинула на роботу столичних аеропортів. Як зазначалось, у Києві та області 26 листопада вранці туман і мокрий сніг. У Житомирі через ожеледицю не працює комунальний транспорт.

Станом на 15 листопада комунальники використали майже 2 тис. т солі та 1,5 тис. т піщано-соляної суміші для обробки тротуарів.

Нагадаємо, у Києві через ожеледицю травмувалися вже 163 людини. Також у перший день метеорологічної зими по всій Україні сталося 1358 дорожньо-транспортних пригод.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.56
Bitcoin
$87,415.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.34
Золото
$3,060.60
Ethereum
$2,090.55