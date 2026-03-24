ЕС отложил запланированное на 15 апреля предложение о запрете импорта российской нефти - Reuters

Европейская комиссия больше не намерена представлять юридическое предложение о полном запрете импорта российской нефти из-за войны РФ против Украины 15 апреля, как планировалось ранее, говорится в обновленной законодательной повестке дня ЕС, опубликованной во вторник, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Однако официальное лицо ЕС сообщило Reuters, что предложение не было отменено и оно все равно будет опубликовано, хотя и не до середины апреля из-за "текущих геополитических событий".

По данным Международного энергетического агентства, война США и Израиля против Ирана создает самый большой в истории сбой в поставках нефти, что приводит к резкому росту мировых цен на нефть.

Предложение предусматривает законодательное закрепление полного постепенного отказа от импорта российской нефти не позднее конца 2027 года. Европейский Союз уже законодательно предусмотрел поэтапное прекращение импорта газа из России на конец 2027 года.

Эта мера повлияет на физические поставки, поскольку до последнего квартала 2025 года ЕС импортирует из России всего 1% своей нефти, резко сократив импорт после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, отмечает издание.

Однако Брюссель хочет закрепить полное прекращение импорта российской нефти в законодательстве, которое останется в силе, даже если мирное соглашение по войне в Украине в конечном итоге приведет к отмене санкций ЕС, отмечает издание.

Санкции ЕС на поставки российской нефти по морю, отмечает издание, уже ликвидировали большую часть импорта блока.

Венгрия и Словакия были единственными двумя странами ЕС, которые продолжали импортировать российскую нефть до 27 января, когда Украина заявила, что удар российского беспилотника по трубопроводному оборудованию в Украине нарушил поставки российской нефти. Будапешт и Братислава обвинили Украину в преднамеренном затягивании возобновления поставок нефти, что вызвало политический спор, в результате которого Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины.

"Начальная дата 15 апреля означала бы, что предложение ЕС будет представлено через три дня после парламентских выборов в Венгрии", указывает издание. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который поддерживает дружеские отношения с Москвой, несмотря на войну в Украине, решительно выступает против любого запрета.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в этом месяце, что возвращение к российским энергоносителям будет "стратегической ошибкой" и сделает Европу более уязвимой.

