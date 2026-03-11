Фон дер Ляйен назвала возвращение к российскому топливу "стратегической ошибкой"

Возвращение к российскому ископаемому топливу на фоне войны с Ираном было бы "стратегической ошибкой", заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте, на фоне того, как Европа продолжает бороться с нестабильными ценами на энергоносители, пишет УНН.

Дело в том, что у нас есть источники энергии, которые мы производим сами – возобновляемые источники энергии и ядерная энергетика. Их цены оставались неизменными в течение последних 10 дней. Однако в нынешнем кризисе кое-кто утверждает, что нам следует отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой. Это сделало бы нас более зависимыми, уязвимыми и слабыми. Поэтому нам следует придерживаться курса нашей долгосрочной стратегии - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, "хотя мы можем быть более прагматичными и умными в ее реализации, но направление движения правильное".

С начала конфликта цены на газ выросли на 50%, а на нефть - на 27%, и 10 дней войны стоили европейским налогоплательщикам дополнительных 3 миллиардов евро импорта ископаемого топлива, сообщила она. "Это цена нашей зависимости", - подчеркнула фон Дер Ляйен.

Дополнение

Эти комментарии, отмечает WSJ, появились сразу после обещания во вторник выделить 200 миллионов евро на поддержку частных инвестиций в инновационные ядерные технологии, а также инициативы Европейской комиссии по увеличению инвестиций в чистую энергетику Европы и снижению цен на энергоносители.