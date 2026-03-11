Фон дер Ляєн назвала повернення до російського палива "стратегічною помилкою"

$43.860.0351.040.33
ukenru
09:10 • 11355 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
08:06 • 18156 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
07:44 • 19894 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 34598 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 99610 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 75963 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 43098 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 45972 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 36141 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 70684 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
4.5м/с
29%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Морська піхота США залучила безпілотники Vector, перевірені в Україні, для боротьби з контрабандою в Пуерто-Рико11 березня, 01:30 • 11880 перегляди
США знищили 16 іранських мінних загороджувачів через погрози Тегерана заблокувати експорт нафти11 березня, 04:32 • 27468 перегляди
Шість людей загинули внаслідок масштабної пожежі в автобусі у швейцарському Керцерсі11 березня, 04:50 • 5824 перегляди
КВІР оголосив про початок наймасштабнішої фази операції проти Ізраїлю та США05:50 • 20431 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 20587 перегляди
Публікації
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 20725 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 43691 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 99653 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 76001 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 70714 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Емманюель Макрон
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 23611 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 24565 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 34738 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 40727 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 40912 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
DJI Mavic

Фон дер Ляєн назвала повернення до російського палива "стратегічною помилкою"

Київ • УНН

 • 1124 перегляди

Президент Єврокомісії закликала дотримуватися курсу на відновлювану та ядерну енергію. Залежність від імпорту коштувала ЄС 3 мільярди євро за 10 днів.

Фон дер Ляєн назвала повернення до російського палива "стратегічною помилкою"

Повернення до російського викопного палива на тлі війни з Іраном було б "стратегічною помилкою", заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті, на тлі того, як Європа продовжує боротися з нестабільними цінами на енергоносії, пише УНН.

Справа в тому, що у нас є джерела енергії, які ми виробляємо самі – відновлювані джерела енергії та ядерна енергетика. Їхні ціни залишалися незмінними протягом останніх 10 днів. Однак у нинішній кризі дехто стверджує, що нам слід відмовитися від нашої довгострокової стратегії та навіть повернутися до російського викопного палива. Це було б стратегічною помилкою. Це зробило б нас більш залежними, вразливішими та слабшими. Тому нам слід дотримуватися курсу нашої довгострокової стратегії

- сказала фон дер Ляєн.

З її слів, "хоча ми можемо бути більш прагматичними та розумнішими у її реалізації, але напрямок руху правильний".

З початку конфлікту ціни на газ зросли на 50%, а на нафту - на 27%, і 10 днів війни коштували європейським платникам податків додаткових 3 мільярдів євро імпорту викопного палива, повідомила вона. "Це ціна нашої залежності", - наголосила фон Дер Ляєн.

Доповнення

Ці коментарі, зазначає WSJ, з'явилися одразу після обіцянки у вівторок виділити 200 мільйонів євро на підтримку приватних інвестицій в інноваційні ядерні технології, а також ініціативи Європейської комісії щодо збільшення інвестицій у чисту енергетику Європи та зниження цін на енергоносії.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Енергоатом
Енергетика
Війна в Україні
Європейський парламент
Європейська комісія
Європа
Урсула фон дер Ляєн
Іран