Фон дер Ляєн назвала повернення до російського палива "стратегічною помилкою"

Повернення до російського викопного палива на тлі війни з Іраном було б "стратегічною помилкою", заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті, на тлі того, як Європа продовжує боротися з нестабільними цінами на енергоносії, пише УНН.

Справа в тому, що у нас є джерела енергії, які ми виробляємо самі – відновлювані джерела енергії та ядерна енергетика. Їхні ціни залишалися незмінними протягом останніх 10 днів. Однак у нинішній кризі дехто стверджує, що нам слід відмовитися від нашої довгострокової стратегії та навіть повернутися до російського викопного палива. Це було б стратегічною помилкою. Це зробило б нас більш залежними, вразливішими та слабшими. Тому нам слід дотримуватися курсу нашої довгострокової стратегії - сказала фон дер Ляєн.

З її слів, "хоча ми можемо бути більш прагматичними та розумнішими у її реалізації, але напрямок руху правильний".

З початку конфлікту ціни на газ зросли на 50%, а на нафту - на 27%, і 10 днів війни коштували європейським платникам податків додаткових 3 мільярдів євро імпорту викопного палива, повідомила вона. "Це ціна нашої залежності", - наголосила фон Дер Ляєн.

Доповнення

Ці коментарі, зазначає WSJ, з'явилися одразу після обіцянки у вівторок виділити 200 мільйонів євро на підтримку приватних інвестицій в інноваційні ядерні технології, а також ініціативи Європейської комісії щодо збільшення інвестицій у чисту енергетику Європи та зниження цін на енергоносії.