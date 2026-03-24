ЄС відклав заплановану на 15 квітня пропозицію про заборону імпорту російської нафти - Reuters

У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
14:45 • 6010 перегляди
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Ексклюзив
14:12 • 11623 перегляди
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Ексклюзив
13:42 • 18763 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
12:48 • 22312 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
12:22 • 16797 перегляди
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
23 березня, 19:55 • 32646 перегляди
СБУ вдалося ліквідувати агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, та попередити замахи - Зеленський
23 березня, 17:52 • 69432 перегляди
Дефіциту дизельного палива в Україні немає та не передбачається - експерт
Ексклюзив
23 березня, 16:59 • 58361 перегляди
Біткоїн стабілізується - чи варто вкладатися на фоні воєн
Ексклюзив
23 березня, 16:01 • 56705 перегляди
Деескалація на Близькому Сході - чи подешевшає бензин в Україні
Засідання Верховної Ради 25 березня може не бути через погрози побиття депутатів24 березня, 09:06 • 29714 перегляди
Суд продовжив арешт та відсторонив від посади лікаря у справі про смерть Аднана КіванаPhoto10:02 • 42601 перегляди
МОН України оприлюднило нові правила вступу у 2026 році - що міняється для абітурієнтів10:20 • 29161 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 11:15 • 33396 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар11:52 • 19088 перегляди
Туберкульоз - з якими симптомами звертатися до лікаря, де отримати лікування та як вакцинувати дитинуPhoto15:18 • 3816 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
13:42 • 18769 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
12:48 • 22320 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 11:15 • 33426 перегляди
Суд продовжив арешт та відсторонив від посади лікаря у справі про смерть Аднана КіванаPhoto10:02 • 42630 перегляди
ЄС відклав заплановану на 15 квітня пропозицію про заборону імпорту російської нафти - Reuters

Київ • УНН

 • 1752 перегляди

ЄС переніс термін подання пропозиції про заборону нафти з РФ через геополітику. План передбачає повну відмову від російських поставок до кінця 2027 року.

Європейська комісія більше не має наміру представляти юридичної пропозиції про повну заборону імпорту російської нафти через війну рф проти України 15 квітня, як планувалося раніше, ідеться в оновленому законодавчому порядку денному ЄС, опублікованому у вівторок, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Однак офіційна особа ЄС повідомила Reuters, що пропозицію не було скасовано і вона все одно буде опублікована, хоча й не до середини квітня через "поточні геополітичні події".

За даними Міжнародного енергетичного агентства, війна США та Ізраїлю проти Ірану створює найбільший в історії збій у постачанні нафти, що призводить до різкого зростання світових цін на нафту.

Війна з Іраном стала найбільшою загрозою для енергетики в історії - МЕА 20.03.26, 20:10 • 6721 перегляд

Пропозиція передбачає законодавче закріплення повної поступової відмови від імпорту російської нафти не пізніше кінця 2027 року. Європейський Союз уже законодавчо передбачив поетапне припинення імпорту газу з росії на кінець 2027 року.

Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС03.12.25, 05:01 • 34552 перегляди

Цей захід вплине на фізичні поставки, оскільки до останнього кварталу 2025 року ЄС імпортував з росії всього 1% своєї нафти, різко скоротивши імпорт після повномасштабного вторгнення рф в Україну в 2022 році, зазначає видання.

Однак Брюссель хоче закріпити повне припинення імпорту російської нафти в законодавстві, яке залишиться в силі, навіть якщо мирна угода щодо війни в Україні зрештою призведе до скасування санкцій ЄС, зауважує видання.

Санкції ЄС на постачання російської нафти морем, зазначає видання, уже ліквідували більшу частину імпорту блоку.

Угорщина та Словаччина були єдиними двома країнами ЄС, які продовжували імпортувати російську нафту до 27 січня, коли Україна заявила, що удар російського безпілотника по трубопровідному обладнанню в Україні порушив постачання російської нафти. Будапешт та Братислава звинуватили Україну в навмисному затягуванні відновлення постачання нафти, що викликало політичну суперечку, внаслідок якої Угорщина заблокувала кредит ЄС для України.

"Початкова дата 15 квітня означала б, що пропозиція ЄС буде представлена ​​через три дні після парламентських виборів в Угорщині", вказує видання. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує дружні відносини з москвою, попри війну в Україні, рішуче виступає проти будь-якої заборони.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила цього місяця, що повернення до російських енергоносіїв буде "стратегічною помилкою" і зробить Європу вразливішою.

Фон дер Ляєн назвала повернення до російського палива "стратегічною помилкою"11.03.26, 12:35 • 5484 перегляди

Юлія Шрамко

