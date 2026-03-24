ЄС відклав заплановану на 15 квітня пропозицію про заборону імпорту російської нафти - Reuters

Європейська комісія більше не має наміру представляти юридичної пропозиції про повну заборону імпорту російської нафти через війну рф проти України 15 квітня, як планувалося раніше, ідеться в оновленому законодавчому порядку денному ЄС, опублікованому у вівторок, повідомляє Reuters, пише УНН.

Однак офіційна особа ЄС повідомила Reuters, що пропозицію не було скасовано і вона все одно буде опублікована, хоча й не до середини квітня через "поточні геополітичні події".

За даними Міжнародного енергетичного агентства, війна США та Ізраїлю проти Ірану створює найбільший в історії збій у постачанні нафти, що призводить до різкого зростання світових цін на нафту.

Війна з Іраном стала найбільшою загрозою для енергетики в історії - МЕА

Пропозиція передбачає законодавче закріплення повної поступової відмови від імпорту російської нафти не пізніше кінця 2027 року. Європейський Союз уже законодавчо передбачив поетапне припинення імпорту газу з росії на кінець 2027 року.

Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС

Цей захід вплине на фізичні поставки, оскільки до останнього кварталу 2025 року ЄС імпортував з росії всього 1% своєї нафти, різко скоротивши імпорт після повномасштабного вторгнення рф в Україну в 2022 році, зазначає видання.

Однак Брюссель хоче закріпити повне припинення імпорту російської нафти в законодавстві, яке залишиться в силі, навіть якщо мирна угода щодо війни в Україні зрештою призведе до скасування санкцій ЄС, зауважує видання.

Санкції ЄС на постачання російської нафти морем, зазначає видання, уже ліквідували більшу частину імпорту блоку.

Угорщина та Словаччина були єдиними двома країнами ЄС, які продовжували імпортувати російську нафту до 27 січня, коли Україна заявила, що удар російського безпілотника по трубопровідному обладнанню в Україні порушив постачання російської нафти. Будапешт та Братислава звинуватили Україну в навмисному затягуванні відновлення постачання нафти, що викликало політичну суперечку, внаслідок якої Угорщина заблокувала кредит ЄС для України.

"Початкова дата 15 квітня означала б, що пропозиція ЄС буде представлена ​​через три дні після парламентських виборів в Угорщині", вказує видання. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує дружні відносини з москвою, попри війну в Україні, рішуче виступає проти будь-якої заборони.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила цього місяця, що повернення до російських енергоносіїв буде "стратегічною помилкою" і зробить Європу вразливішою.

Фон дер Ляєн назвала повернення до російського палива "стратегічною помилкою"