Япония перезапустила крупнейшую в мире АЭС после незначительной неисправности

08:22 • 2330 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 4694 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 14710 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 31755 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 34622 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 33799 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 33489 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 25653 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17426 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13102 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
публикации
Эксклюзивы
Опрос в ФРГ: более половины немцев выступают за усиление помощи Украине8 февраля, 23:32
Ночная атака "шахедов" на Одессу: есть погибший и значительные разрушения жилого сектора – ОВА8 февраля, 23:42
Новый приговор для Наргес Мохаммади: Нобелевскую лауреатку приговорили к 7,5 годам заключения8 февраля, 23:56
Катастрофа для кремля: Вьетнам отказывается от российского оружия в пользу вооружения НАТО9 февраля, 00:20
Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие сутки05:05
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленных8 февраля, 07:00
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков7 февраля, 07:00
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты

Эксклюзив

6 февраля, 14:41
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 78524 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex6 февраля, 11:15
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес

Эксклюзив

6 февраля, 11:00
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 72096 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"06:52
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни6 февраля, 17:59
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии5 февраля, 18:35
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью5 февраля, 13:14
Япония перезапустила крупнейшую в мире АЭС после незначительной неисправности

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Япония вновь запустила крупнейшую в мире атомную электростанцию «Касивадзаки-Карива» после январской остановки из-за незначительной неисправности системы мониторинга. Коммерческая эксплуатация начнется 18 марта или позднее, после всесторонней проверки.

Япония перезапустила крупнейшую в мире АЭС после незначительной неисправности

Япония в понедельник вновь запустила крупнейшую в мире атомную электростанцию, сообщил ее оператор, после того как предыдущая попытка была быстро приостановлена из-за незначительной неполадки, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Проблема с системой мониторинга в январе вынудила приостановить первый перезапуск после аварии на Фукусимской АЭС в 2011 году.

АЭС "Касивадзаки-Карива" в регионе Ниигата перезапустилась в 14:00 (05:00 GMT), говорится в заявлении Токийской энергетической компании (TEPCO).

АЭС была отключена с тех пор, как Япония прекратила использование атомной энергии после мощного землетрясения и цунами, в результате которых три реактора на Фукусимской АЭС расплавились.

Но теперь Япония обращается к атомной энергии, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива, достичь углеродной нейтральности к 2050 году и удовлетворить растущие энергетические потребности, связанные с искусственным интеллектом.

Премьер-министр-консерватор страны Санаэ Такаичи, одержавшая убедительную победу на выборах в воскресенье, продвигает атомную энергетику как развитие азиатской экономики.

Трамп поздравил премьера Японии с "потрясающей победой" на парламентских выборах09.02.26, 03:20 • 3846 просмотров

Компания TEPCO изначально планировала запустить один из семи реакторов на АЭС "Касивадзаки-Карива" 21 января, но остановила его на следующий день после срабатывания сигнализации системы мониторинга.

По словам представителей TEPCO на пресс-конференции на прошлой неделе, сигнализация зафиксировала незначительные изменения электрического тока в одном из кабелей, хотя они все еще находились в пределах безопасного диапазона.

Компания изменила установки сигнализации, поскольку реактор безопасен для эксплуатации.

По словам представителей TEPCO, коммерческая эксплуатация начнется 18 марта или позднее после проведения еще одной всесторонней проверки.

"Касивадзаки-Карива" - крупнейшая в мире атомная электростанция по потенциальной мощности, хотя был запущен только один из семи реакторов.

После остановки АЭС "Фукусима" в Японии возобновили работу четырнадцать реакторов, преимущественно на западе и юге страны, в соответствии со строгими правилами безопасности; по состоянию на середину января работали 13 из них.

АЭС "Касивадзаки-Карива" - первый блок, управляемый компанией TEPCO, который возобновил работу с 2011 года. Компания также эксплуатирует пострадавшую АЭС "Фукусима-Дайичи", которая сейчас выводится из эксплуатации.

Крупный комплекс "Касивадзаки-Карива" был оборудован 15-метровой защитной стеной от цунами, высотными системами аварийного электроснабжения и другими усовершенствованиями в области безопасности.

Однако общественное мнение в районе станции глубоко разделено: согласно опросу, проведенному префектурой Ниигата в сентябре, около 60 процентов жителей выступают против возобновления работы, а 37 процентов поддерживают его.

Жители выражают обеспокоенность по поводу риска серьезной аварии, ссылаясь на частые скандалы с сокрытием информации, мелкие аварии и, по их словам, неадекватные планы эвакуации.

8 января семь групп, выступающих против возобновления работы АЭС, направили петицию, подписанную почти 40 000 человек, в компанию TEPCO и Управление по ядерному регулированию Японии.

"Мы продолжим демонстрировать нашу приверженность безопасности как нашему приоритету на АЭС Касивадзаки-Карива своими действиями и результатами", - говорится в заявлении TEPCO, опубликованном в понедельник.

Япония одобрила эксплуатацию 50-летней АЭС "Такахама"16.10.24, 06:06 • 16278 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
