Япония перезапустила крупнейшую в мире АЭС после незначительной неисправности

Япония в понедельник вновь запустила крупнейшую в мире атомную электростанцию, сообщил ее оператор, после того как предыдущая попытка была быстро приостановлена из-за незначительной неполадки, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Проблема с системой мониторинга в январе вынудила приостановить первый перезапуск после аварии на Фукусимской АЭС в 2011 году.

АЭС "Касивадзаки-Карива" в регионе Ниигата перезапустилась в 14:00 (05:00 GMT), говорится в заявлении Токийской энергетической компании (TEPCO).

АЭС была отключена с тех пор, как Япония прекратила использование атомной энергии после мощного землетрясения и цунами, в результате которых три реактора на Фукусимской АЭС расплавились.

Но теперь Япония обращается к атомной энергии, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива, достичь углеродной нейтральности к 2050 году и удовлетворить растущие энергетические потребности, связанные с искусственным интеллектом.

Премьер-министр-консерватор страны Санаэ Такаичи, одержавшая убедительную победу на выборах в воскресенье, продвигает атомную энергетику как развитие азиатской экономики.

Компания TEPCO изначально планировала запустить один из семи реакторов на АЭС "Касивадзаки-Карива" 21 января, но остановила его на следующий день после срабатывания сигнализации системы мониторинга.

По словам представителей TEPCO на пресс-конференции на прошлой неделе, сигнализация зафиксировала незначительные изменения электрического тока в одном из кабелей, хотя они все еще находились в пределах безопасного диапазона.

Компания изменила установки сигнализации, поскольку реактор безопасен для эксплуатации.

По словам представителей TEPCO, коммерческая эксплуатация начнется 18 марта или позднее после проведения еще одной всесторонней проверки.

"Касивадзаки-Карива" - крупнейшая в мире атомная электростанция по потенциальной мощности, хотя был запущен только один из семи реакторов.

После остановки АЭС "Фукусима" в Японии возобновили работу четырнадцать реакторов, преимущественно на западе и юге страны, в соответствии со строгими правилами безопасности; по состоянию на середину января работали 13 из них.

АЭС "Касивадзаки-Карива" - первый блок, управляемый компанией TEPCO, который возобновил работу с 2011 года. Компания также эксплуатирует пострадавшую АЭС "Фукусима-Дайичи", которая сейчас выводится из эксплуатации.

Крупный комплекс "Касивадзаки-Карива" был оборудован 15-метровой защитной стеной от цунами, высотными системами аварийного электроснабжения и другими усовершенствованиями в области безопасности.

Однако общественное мнение в районе станции глубоко разделено: согласно опросу, проведенному префектурой Ниигата в сентябре, около 60 процентов жителей выступают против возобновления работы, а 37 процентов поддерживают его.

Жители выражают обеспокоенность по поводу риска серьезной аварии, ссылаясь на частые скандалы с сокрытием информации, мелкие аварии и, по их словам, неадекватные планы эвакуации.

8 января семь групп, выступающих против возобновления работы АЭС, направили петицию, подписанную почти 40 000 человек, в компанию TEPCO и Управление по ядерному регулированию Японии.

"Мы продолжим демонстрировать нашу приверженность безопасности как нашему приоритету на АЭС Касивадзаки-Карива своими действиями и результатами", - говорится в заявлении TEPCO, опубликованном в понедельник.

