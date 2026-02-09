Японія повторно запустила найбільшу у світі АЕС після незначної несправності

Японія у понеділок знову запустила найбільшу у світі атомну електростанцію, повідомив її оператор, після того, як попередня спроба була швидко призупинена через незначну неполадку, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Проблема із системою моніторингу у січні змусила призупинити перший перезапуск після аварії на Фукусімській АЕС у 2011 році.

АЕС "Касівадзакі-Каріва" в регіоні Ніігата перезапустилася о 14:00 (05:00 GMT), йдеться у заяві Токійської енергетичної компанії (TEPCO).

АЕС була відключена з того часу, як Японія припинила використання атомної енергії після потужного землетрусу та цунамі, внаслідок яких три реактори на Фукусімській АЕС розплавилися.

Але тепер Японія звертається до атомної енергії, щоб знизити залежність від викопного палива, досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року і задовольнити енергетичні потреби, що зростають, пов'язані зі штучним інтелектом.

Прем'єр-міністр-консерватор країни Санае Такаїчі, яка здобула переконливу перемогу на виборах у неділю, просуває атомну енергетику як розвиток азіатської економіки.

Компанія TEPCO спочатку планувала запустити один із семи реакторів на АЕС "Касівадзакі-Каріва" 21 січня, але зупинила його наступного дня після спрацювання сигналізації системи моніторингу.

За словами представників TEPCO на пресконференції минулого тижня, сигналізація зафіксувала незначні зміни електричного струму в одному з кабелів, хоча вони все ще знаходилися в межах безпечного діапазону.

Компанія змінила установки сигналізації, оскільки реактор безпечний для експлуатації.

За словами представників TEPCO, комерційна експлуатація розпочнеться 18 березня чи пізніше після проведення ще однієї всебічної перевірки.

"Касівадзакі-Каріва" - найбільша у світі атомна електростанція за потенційною потужністю, хоча було запущено лише один із семи реакторів.

Після зупинки АЕС "Фукусіма" в Японії відновили роботу чотирнадцять реакторів, переважно на заході та півдні країни, відповідно до суворих правил безпеки; станом на середину січня працювали 13 із них.

АЕС "Касівадзакі-Каріва" - перший підрозділ, керований компанією TEPCO, який поновив роботу з 2011 року. Компанія також експлуатує постраждалу АЕС "Фукусіма-Даїчі", яка зараз виводиться з експлуатації.

Великий комплекс "Касівадзакі-Каріва" був обладнаний 15-метровою захисною стіною від цунамі, висотними системами аварійного електропостачання та іншими удосконаленнями в галузі безпеки.

Однак громадська думка в районі станції глибоко розділена: згідно з опитуванням, проведеним префектурою Ніігата у вересні, близько 60 відсотків жителів виступають проти відновлення роботи, а 37 відсотків підтримують його.

Жителі висловлюють занепокоєння щодо ризику серйозної аварії, посилаючись на часті скандали із приховуванням інформації, дрібні аварії та, за їхніми словами, неадекватні плани евакуації.

8 січня сім груп, які виступають проти відновлення роботи АЕС, направили петицію, підписану майже 40 000 осіб, до компанії TEPCO та Управління з ядерного регулювання Японії.

"Ми продовжимо демонструвати нашу відданість безпеці як нашому пріоритету на АЕС Касівадзакі-Каріва своїми діями та результатами", - йдеться у заяві TEPCO, опублікованій у понеділок.

