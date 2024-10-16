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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 7280 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Японія схвалила експлуатацію 50-річної АЕС "Такахама"

Київ • УНН

 • 16248 перегляди

Японія вперше дозволила експлуатацію атомної електростанції, якій понад 50 років. Енергоблок АЕС "Такахама" успішно пройшов перевірку на відповідність сучасним нормам безпеки.

Японія схвалила експлуатацію 50-річної АЕС "Такахама"

У Японії вперше схвалили експлуатацію атомної електростанції, якій понад 50 років. Про це повідомляє Kyodo, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє агентство Kyodo, енергоблок атомної електростанції "Такахама" успішно пройшов перевірку, що підтвердило його відповідність сучасним нормам безпеки.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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