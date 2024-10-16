Японія схвалила експлуатацію 50-річної АЕС "Такахама"
Київ • УНН
Японія вперше дозволила експлуатацію атомної електростанції, якій понад 50 років. Енергоблок АЕС "Такахама" успішно пройшов перевірку на відповідність сучасним нормам безпеки.
У Японії вперше схвалили експлуатацію атомної електростанції, якій понад 50 років. Про це повідомляє Kyodo, передає УНН.
Деталі
Як повідомляє агентство Kyodo, енергоблок атомної електростанції "Такахама" успішно пройшов перевірку, що підтвердило його відповідність сучасним нормам безпеки.
Південна Корея, США та Японія спільно відстежуватимуть незаконну кібердіяльність КНДР01.10.24, 05:50 • 19243 перегляди