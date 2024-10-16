Япония одобрила эксплуатацию 50-летней АЭС "Такахама"
Киев • УНН
Япония впервые разрешила эксплуатацию атомной электростанции, которой более 50 лет. Энергоблок АЭС "Такахама" успешно прошел проверку на соответствие современным нормам безопасности.
В Японии впервые одобрили эксплуатацию атомной электростанции, которой более 50 лет. Об этом сообщает Kyodo, передает УНН.
Детали
Как сообщает агентство Kyodo, энергоблок атомной электростанции "Такахама" успешно прошел проверку, что подтвердило его соответствие современным нормам безопасности.
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