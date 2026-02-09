Трамп привітав прем'єрку Японії з "приголомшливою перемогою" на парламентських виборах

$43.140.00
50.900.00
ukenru
19:59 • 6844 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 17324 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 21563 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 22769 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 24276 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 21315 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 14841 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 12324 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 24562 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 38665 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3м/с
82%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Керівник апарату прем'єра Британії подав у відставку через призначення посла у США: до чого тут файли Епштейна8 лютого, 16:20 • 5360 перегляди
Рабства в Україні немає. Ті, хто не підлягає мобілізації, мають право виїжджати - Зеленський8 лютого, 16:26 • 4382 перегляди
Не лише графіки, а й аварійні знеструмлення: як завтра в Україні вимикатимуть світло8 лютого, 17:07 • 4918 перегляди
Індія долучилась до війни з "тіньовим флотом" і затримала три танкери - ЗМІVideo8 лютого, 18:41 • 15144 перегляди
У Києві пролунали вибухи на тлі балістичної загрози8 лютого, 19:07 • 4222 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 30324 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 51706 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 70272 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 64075 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 64439 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Махмуд Аббас
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 25568 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 39564 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 41073 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 49600 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 52217 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen
Dassault Rafale

Трамп привітав прем'єрку Японії з "приголомшливою перемогою" на парламентських виборах

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Ліберально-демократична партія Японії на чолі з Санае Такаїті здобула 316 із 465 мандатів на дострокових виборах, встановивши рекорд. Президент США Дональд Трамп привітав Такаїті.

Трамп привітав прем'єрку Японії з "приголомшливою перемогою" на парламентських виборах

Ліберально-демократична партія (ЛДП) на чолі з Санае Такаїті здобула історичну перемогу на дострокових виборах до парламенту Японії. Отримавши 316 із 465 мандатів, політсила встановила власний рекорд за сім десятиліть і забезпечила собі конституційну більшість Президент США Дональд Трамп привітав прем'єрку Японії, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними мовника NHK, цей результат є найкращим для ЛДП з моменту її заснування у 1955 році. Тепер уряд Такаїті має право самостійно ініціювати зміни до конституції та значно зміцнювати оборонний потенціал країни. Переконливий успіх ліберальних демократів став свідченням підтримки виборцями курсу на посилення національної безпеки та економічну стабільність у регіоні.

Підтримка з боку Вашингтона

Президент США Дональд Трамп привітав японську лідерку ще до офіційного завершення підрахунку голосів. У соцмережі Truth Social він назвав успіх Такаїті "приголомшливою перемогою" та побажав успіхів у впровадженні політики "миру через силу".

Такаїчі після трьох місяців на посаді прем'єрки розпустила парламент Японії: дострокові вибори призначено на 8 лютого23.01.26, 08:03 • 4528 переглядiв

Трамп став одним із небагатьох американських лідерів, хто публічно підтримав кандидата ще під час кампанії, зокрема після їхньої зустрічі на борту авіаносця "Джордж Вашингтон" у жовтні 2025 року.

Цей тріумф закріплює Японію як ключового стратегічного союзника США в Азії. Вже на березень заплановано візит Санае Такаїті до Вашингтона, де очікується підписання нових угод у сферах енергетики та оборони. Наразі Токіо готується до масштабних політичних перетворень, спираючись на найвищий рівень народної довіри за останні пів століття.

Правляча партія Японії зберігає більшість у парламенті: Такаїчі залишиться прем’єркою08.02.26, 15:20 • 4140 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Енергетика
Truth Social
Токіо
Вашингтон
Дональд Трамп
Японія
Сполучені Штати Америки