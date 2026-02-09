Трамп привітав прем'єрку Японії з "приголомшливою перемогою" на парламентських виборах
Ліберально-демократична партія Японії на чолі з Санае Такаїті здобула 316 із 465 мандатів на дострокових виборах, встановивши рекорд. Президент США Дональд Трамп привітав Такаїті.
Ліберально-демократична партія (ЛДП) на чолі з Санае Такаїті здобула історичну перемогу на дострокових виборах до парламенту Японії. Отримавши 316 із 465 мандатів, політсила встановила власний рекорд за сім десятиліть і забезпечила собі конституційну більшість Президент США Дональд Трамп привітав прем'єрку Японії, пише УНН.
Згідно з даними мовника NHK, цей результат є найкращим для ЛДП з моменту її заснування у 1955 році. Тепер уряд Такаїті має право самостійно ініціювати зміни до конституції та значно зміцнювати оборонний потенціал країни. Переконливий успіх ліберальних демократів став свідченням підтримки виборцями курсу на посилення національної безпеки та економічну стабільність у регіоні.
Підтримка з боку Вашингтона
Президент США Дональд Трамп привітав японську лідерку ще до офіційного завершення підрахунку голосів. У соцмережі Truth Social він назвав успіх Такаїті "приголомшливою перемогою" та побажав успіхів у впровадженні політики "миру через силу".
Трамп став одним із небагатьох американських лідерів, хто публічно підтримав кандидата ще під час кампанії, зокрема після їхньої зустрічі на борту авіаносця "Джордж Вашингтон" у жовтні 2025 року.
Цей тріумф закріплює Японію як ключового стратегічного союзника США в Азії. Вже на березень заплановано візит Санае Такаїті до Вашингтона, де очікується підписання нових угод у сферах енергетики та оборони. Наразі Токіо готується до масштабних політичних перетворень, спираючись на найвищий рівень народної довіри за останні пів століття.
