Трамп поздравил премьера Японии с "потрясающей победой" на парламентских выборах

Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с Санаэ Такаити одержала историческую победу на досрочных выборах в парламент Японии. Получив 316 из 465 мандатов, политсила установила собственный рекорд за семь десятилетий и обеспечила себе конституционное большинство. Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Японии, пишет УНН.

Детали

Согласно данным вещателя NHK, этот результат является лучшим для ЛДП с момента ее основания в 1955 году. Теперь правительство Такаити имеет право самостоятельно инициировать изменения в конституцию и значительно укреплять оборонный потенциал страны. Убедительный успех либеральных демократов стал свидетельством поддержки избирателями курса на усиление национальной безопасности и экономическую стабильность в регионе.

Поддержка со стороны Вашингтона

Президент США Дональд Трамп поздравил японского лидера еще до официального завершения подсчета голосов. В соцсети Truth Social он назвал успех Такаити "потрясающей победой" и пожелал успехов во внедрении политики "мира через силу".

Трамп стал одним из немногих американских лидеров, кто публично поддержал кандидата еще во время кампании, в частности после их встречи на борту авианосца "Джордж Вашингтон" в октябре 2025 года.

Этот триумф закрепляет Японию как ключевого стратегического союзника США в Азии. Уже на март запланирован визит Санаэ Такаити в Вашингтон, где ожидается подписание новых соглашений в сферах энергетики и обороны. Сейчас Токио готовится к масштабным политическим преобразованиям, опираясь на самый высокий уровень народного доверия за последние полвека.

