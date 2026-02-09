Трамп поздравил премьера Японии с "потрясающей победой" на парламентских выборах

$43.140.00
50.900.00
ukenru
19:59 • 6552 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 16856 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 21180 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 22441 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 24045 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 21182 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 14768 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 12304 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 24534 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 38639 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3м/с
82%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Энергетическая инфраструктура россии является законной целью для военных ударов - Зеленский8 февраля, 15:26 • 6890 просмотра
Киев под атакой баллистики, раздаются взрывы - мэр8 февраля, 15:32 • 17351 просмотра
Руководитель аппарата премьера Британии подал в отставку из-за назначения посла в США: при чем здесь файлы Эпштейна8 февраля, 16:20 • 5116 просмотра
Не только графики, но и аварийные отключения: как завтра в Украине будут выключать свет8 февраля, 17:07 • 4764 просмотра
Индия присоединилась к войне с "теневым флотом" и задержала три танкера - СМИVideo8 февраля, 18:41 • 14735 просмотра
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 30145 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 51524 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 70087 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 63890 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 64288 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Луиш Монтенегру
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 25485 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 39471 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 40988 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 49521 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 52143 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Dassault Rafale
Фильм

Трамп поздравил премьера Японии с "потрясающей победой" на парламентских выборах

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Либерально-демократическая партия Японии во главе с Санаэ Такаити получила 316 из 465 мандатов на досрочных выборах, установив рекорд. Президент США Дональд Трамп поздравил Такаити.

Трамп поздравил премьера Японии с "потрясающей победой" на парламентских выборах

Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с Санаэ Такаити одержала историческую победу на досрочных выборах в парламент Японии. Получив 316 из 465 мандатов, политсила установила собственный рекорд за семь десятилетий и обеспечила себе конституционное большинство. Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Японии, пишет УНН.

Детали

Согласно данным вещателя NHK, этот результат является лучшим для ЛДП с момента ее основания в 1955 году. Теперь правительство Такаити имеет право самостоятельно инициировать изменения в конституцию и значительно укреплять оборонный потенциал страны. Убедительный успех либеральных демократов стал свидетельством поддержки избирателями курса на усиление национальной безопасности и экономическую стабильность в регионе.

Поддержка со стороны Вашингтона

Президент США Дональд Трамп поздравил японского лидера еще до официального завершения подсчета голосов. В соцсети Truth Social он назвал успех Такаити "потрясающей победой" и пожелал успехов во внедрении политики "мира через силу".

Такаичи после трех месяцев на посту премьера распустила парламент Японии: досрочные выборы назначены на 8 февраля23.01.26, 08:03 • 4528 просмотров

Трамп стал одним из немногих американских лидеров, кто публично поддержал кандидата еще во время кампании, в частности после их встречи на борту авианосца "Джордж Вашингтон" в октябре 2025 года.

Этот триумф закрепляет Японию как ключевого стратегического союзника США в Азии. Уже на март запланирован визит Санаэ Такаити в Вашингтон, где ожидается подписание новых соглашений в сферах энергетики и обороны. Сейчас Токио готовится к масштабным политическим преобразованиям, опираясь на самый высокий уровень народного доверия за последние полвека.

Правящая партия Японии сохраняет большинство в парламенте: Такаичи останется премьер-министром08.02.26, 15:20 • 4124 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Truth Social
Токио
Вашингтон
Дональд Трамп
Япония
Соединённые Штаты