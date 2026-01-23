Такаичи после трех месяцев на посту премьера распустила парламент Японии: досрочные выборы назначены на 8 февраля

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в пятницу, 23 января, официально распустила нижнюю палату парламента, объявив о проведении досрочных всеобщих выборов. Первая женщина во главе японского правительства решилась на этот шаг лишь после трех месяцев пребывания у власти, стремясь получить прямой мандат от народа для реализации своей амбициозной экономической и оборонной программы. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Решение о роспуске было принято на фоне рекордной популярности Такаичи, чей рейтинг одобрения сейчас колеблется в пределах 70-78%. Премьер-министр откровенно заявила, что ставит свою карьеру на карту, призывая избирателей подтвердить ее право на лидерство.

Экономические обещания и "налоговые каникулы"

Главным козырем избирательной кампании Такаичи стало обещание ввести двухлетние "налоговые каникулы" на продукты питания (отмена 8% налога) для борьбы с инфляцией.

Санаэ Такаичи планирует досрочные выборы в Японии в феврале

Несмотря на критику оппозиции относительно задержки принятия бюджета на 2026 год, правительство настаивает, что пересмотр фискальной политики необходим для стимулирования внутреннего потребления и поддержки домохозяйств.

Внешнеполитическое давление и фактор Трампа

Досрочные выборы проходят в условиях обострения отношений с Пекином из-за протайваньских заявлений Такаичи и давления со стороны Вашингтона. Администрация Дональда Трампа настойчиво призывает Токио к радикальному увеличению расходов на оборону. Победа на выборах 8 февраля должна обеспечить Такаичи необходимый политический вес для проведения конституционной реформы и усиления военного потенциала Японии в Тихоокеанском регионе.

Япония установила рекорд по числу туристов, несмотря на падение числа путешественников из Китая