Такаичи после трех месяцев на посту премьера распустила парламент Японии: досрочные выборы назначены на 8 февраля

01:52 • 10596 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 25227 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 37846 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 29600 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 25285 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 19738 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 19061 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 37767 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 16269 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16692 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
В кремле началась встреча представителей США с путиным по поводу войны в УкраинеVideo22 января, 20:39 • 10534 просмотра
Зеленский возвращается из Давоса с договоренностями о новом пакете ПВОVideo22 января, 20:50 • 8382 просмотра
Кто такой Джош Грюнбаум: новый участник американской делегации на переговорах в Москве по Украине22 января, 21:21 • 12343 просмотра
В Москве завершились переговоры Путина со спецпосланниками США: встреча длилась более 3,5 часов00:19 • 9118 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ05:00 • 10575 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 20930 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 25633 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 37768 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 29947 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 83894 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Джей Ди Вэнс
Стив Уиткофф
Соединённые Штаты
Украина
Давос
Китай
Гренландия
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 11266 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 29164 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 25573 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 40503 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 69199 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Такаичи после трех месяцев на посту премьера распустила парламент Японии: досрочные выборы назначены на 8 февраля

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи распустила нижнюю палату парламента 23 января, назначив досрочные выборы на 8 февраля. Этот шаг сделан для получения мандата на реализацию экономической и оборонной программ.

Такаичи после трех месяцев на посту премьера распустила парламент Японии: досрочные выборы назначены на 8 февраля

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в пятницу, 23 января, официально распустила нижнюю палату парламента, объявив о проведении досрочных всеобщих выборов. Первая женщина во главе японского правительства решилась на этот шаг лишь после трех месяцев пребывания у власти, стремясь получить прямой мандат от народа для реализации своей амбициозной экономической и оборонной программы. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Решение о роспуске было принято на фоне рекордной популярности Такаичи, чей рейтинг одобрения сейчас колеблется в пределах 70-78%. Премьер-министр откровенно заявила, что ставит свою карьеру на карту, призывая избирателей подтвердить ее право на лидерство.

Экономические обещания и "налоговые каникулы"

Главным козырем избирательной кампании Такаичи стало обещание ввести двухлетние "налоговые каникулы" на продукты питания (отмена 8% налога) для борьбы с инфляцией.

Санаэ Такаичи планирует досрочные выборы в Японии в феврале11.01.26, 07:10 • 5891 просмотр

Несмотря на критику оппозиции относительно задержки принятия бюджета на 2026 год, правительство настаивает, что пересмотр фискальной политики необходим для стимулирования внутреннего потребления и поддержки домохозяйств.

Внешнеполитическое давление и фактор Трампа

Досрочные выборы проходят в условиях обострения отношений с Пекином из-за протайваньских заявлений Такаичи и давления со стороны Вашингтона. Администрация Дональда Трампа настойчиво призывает Токио к радикальному увеличению расходов на оборону. Победа на выборах 8 февраля должна обеспечить Такаичи необходимый политический вес для проведения конституционной реформы и усиления военного потенциала Японии в Тихоокеанском регионе. 

Япония установила рекорд по числу туристов, несмотря на падение числа путешественников из Китая20.01.26, 09:25 • 3210 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Ассошиэйтед Пресс
Вашингтон
Дональд Трамп
Япония