Санаэ Такаичи планирует досрочные выборы в Японии в феврале

$42.990.00
50.180.00
ukenru
04:31 • 4948 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 20390 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 39233 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 30453 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 28228 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 32996 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 56387 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 39497 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 38918 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 31253 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
1.6м/с
82%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Хакеры взломали Instagram: под угрозой данные 17,5 млн пользователей10 января, 19:57 • 4120 просмотра
Венесуэла освобождает политических заключенных, пока правительство обещает "спасти" задержанного Мадуро10 января, 21:46 • 3680 просмотра
Виктор Орбан отложил объявление кандидата в премьеры Венгрии на фоне падения рейтингов10 января, 21:59 • 12026 просмотра
В Харькове вражеский дрон "Молния" попал в инфраструктурный объект - мэр23:59 • 10019 просмотра
Запорожская и часть Днепропетровской области остались без света - ОВА01:12 • 7300 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 38136 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 86259 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 112609 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 83605 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 104452 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Николас Мадуро
Илон Маск
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Иран
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 11521 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 14616 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 70647 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 72109 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 92727 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Сериал

Санаэ Такаичи планирует досрочные выборы в Японии в феврале

Киев • УНН

 • 758 просмотра

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи может объявить досрочные всеобщие выборы в феврале 2026 года, чтобы конвертировать высокие рейтинги доверия в стабильное большинство. Голосование может состояться 8 или 15 февраля.

Санаэ Такаичи планирует досрочные выборы в Японии в феврале
Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи может объявить досрочные всеобщие выборы уже в феврале 2026 года. О такой возможности заявил Хирофуми Ёсимура, лидер коалиционной Партии инноваций, после встречи с главой правительства. По данным медиа, голосование может состояться 8 или 15 февраля. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Первая женщина-премьер Японии стремится конвертировать высокие рейтинги доверия в стабильное большинство в парламенте. С момента назначения в октябре 2025 года Такаичи завоевала популярность среди правых избирателей благодаря жесткой политике в отношении Китая, что одновременно спровоцировало дипломатическую напряженность в регионе.

Япония подняла истребители из-за пролета китайской военной авиации возле Окинавы06.01.26, 03:29 • 4003 просмотра

Досрочная кампания может помешать планам премьера по увеличению государственных расходов, поскольку выборы совпадают с периодом утверждения бюджета. Несмотря на это, союзники по коалиции считают, что подготовка к роспуску парламента уже вышла на "новый уровень". Официальное решение ожидается в конце января.

Китай и Южная Корея договорились об укреплении связей на фоне региональной напряженности06.01.26, 01:33 • 11993 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Reuters
Китай
Япония