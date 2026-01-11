Санаэ Такаичи планирует досрочные выборы в Японии в феврале
Киев • УНН
Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи может объявить досрочные всеобщие выборы в феврале 2026 года, чтобы конвертировать высокие рейтинги доверия в стабильное большинство. Голосование может состояться 8 или 15 февраля.
Детали
Первая женщина-премьер Японии стремится конвертировать высокие рейтинги доверия в стабильное большинство в парламенте. С момента назначения в октябре 2025 года Такаичи завоевала популярность среди правых избирателей благодаря жесткой политике в отношении Китая, что одновременно спровоцировало дипломатическую напряженность в регионе.
Досрочная кампания может помешать планам премьера по увеличению государственных расходов, поскольку выборы совпадают с периодом утверждения бюджета. Несмотря на это, союзники по коалиции считают, что подготовка к роспуску парламента уже вышла на "новый уровень". Официальное решение ожидается в конце января.
