Санаэ Такаичи планирует досрочные выборы в Японии в феврале

Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи может объявить досрочные всеобщие выборы уже в феврале 2026 года. О такой возможности заявил Хирофуми Ёсимура, лидер коалиционной Партии инноваций, после встречи с главой правительства. По данным медиа, голосование может состояться 8 или 15 февраля. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Первая женщина-премьер Японии стремится конвертировать высокие рейтинги доверия в стабильное большинство в парламенте. С момента назначения в октябре 2025 года Такаичи завоевала популярность среди правых избирателей благодаря жесткой политике в отношении Китая, что одновременно спровоцировало дипломатическую напряженность в регионе.

Япония подняла истребители из-за пролета китайской военной авиации возле Окинавы

Досрочная кампания может помешать планам премьера по увеличению государственных расходов, поскольку выборы совпадают с периодом утверждения бюджета. Несмотря на это, союзники по коалиции считают, что подготовка к роспуску парламента уже вышла на "новый уровень". Официальное решение ожидается в конце января.

Китай и Южная Корея договорились об укреплении связей на фоне региональной напряженности