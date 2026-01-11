Санае Такаїчі планує дострокові вибори в Японії у лютому
Київ • УНН
Прем'єрка Японії Санае Такаїчі може оголосити дострокові загальні вибори у лютому 2026 року, щоб конвертувати високі рейтинги довіри у стабільну більшість. Голосування може відбутися 8 або 15 лютого.
Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі може оголосити дострокові загальні вибори вже у лютому 2026 року. Про таку можливість заявив Хірофумі Йосімура, лідер коаліційної Партії інновацій, після зустрічі з главою уряду. За даними медіа, голосування може відбутися 8 або 15 лютого. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Перша жінка-прем'єр Японії прагне конвертувати високі рейтинги довіри у стабільну більшість у парламенті. Від моменту призначення у жовтні 2025 року Такаїчі здобула популярність серед правих виборців завдяки жорсткій політиці щодо Китаю, що водночас спровокувало дипломатичну напруженість у регіоні.
Японія підняла винищувачі через проліт китайської військової авіації біля Окінави06.01.26, 03:29 • 4003 перегляди
Дострокова кампанія може перешкодити планам прем'єрки щодо збільшення державних видатків, оскільки вибори збігаються з періодом затвердження бюджету. Попри це, союзники по коаліції вважають, що підготовка до розпуску парламенту вже вийшла на "новий рівень". Офіційне рішення очікується наприкінці січня.
Китай та Південна Корея домовилися про зміцнення зв'язків на тлі регіональної напруженості06.01.26, 01:33 • 11991 перегляд