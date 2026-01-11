Санае Такаїчі планує дострокові вибори в Японії у лютому

$42.990.00
50.180.00
ukenru
04:31 • 1710 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 18802 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 37720 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 29597 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 27650 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 32599 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 55957 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 39371 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 38766 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 31206 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
1.6м/с
82%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Хорватія виділила терміновий пакет допомоги Україні 10 січня, 19:29 • 5566 перегляди
Хакери взламали Instagram: під загрозою дані 17,5 млн користувачів10 січня, 19:57 • 3250 перегляди
Віктор Орбан відклав оголошення кандидата у прем'єри Угорщини на тлі падіння рейтингів10 січня, 21:59 • 11234 перегляди
У Харкові ворожий дрон "Молнія" поцілив в інфраструктурний об’єкт - мер23:59 • 8592 перегляди
Запорізька та частина Дніпропетровської області залишилися без світла - ОВА01:12 • 5246 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 37571 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 85621 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 112001 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 83103 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 104011 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Ілон Маск
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Велика Британія
Іран
Реклама
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 11203 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 14331 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 70390 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 71879 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 92512 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Фільм

Санае Такаїчі планує дострокові вибори в Японії у лютому

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Прем'єрка Японії Санае Такаїчі може оголосити дострокові загальні вибори у лютому 2026 року, щоб конвертувати високі рейтинги довіри у стабільну більшість. Голосування може відбутися 8 або 15 лютого.

Санае Такаїчі планує дострокові вибори в Японії у лютому
Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі може оголосити дострокові загальні вибори вже у лютому 2026 року. Про таку можливість заявив Хірофумі Йосімура, лідер коаліційної Партії інновацій, після зустрічі з главою уряду. За даними медіа, голосування може відбутися 8 або 15 лютого. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Перша жінка-прем'єр Японії прагне конвертувати високі рейтинги довіри у стабільну більшість у парламенті. Від моменту призначення у жовтні 2025 року Такаїчі здобула популярність серед правих виборців завдяки жорсткій політиці щодо Китаю, що водночас спровокувало дипломатичну напруженість у регіоні.

Японія підняла винищувачі через проліт китайської військової авіації біля Окінави06.01.26, 03:29 • 4003 перегляди

Дострокова кампанія може перешкодити планам прем'єрки щодо збільшення державних видатків, оскільки вибори збігаються з періодом затвердження бюджету. Попри це, союзники по коаліції вважають, що підготовка до розпуску парламенту вже вийшла на "новий рівень". Офіційне рішення очікується наприкінці січня.

Китай та Південна Корея домовилися про зміцнення зв'язків на тлі регіональної напруженості06.01.26, 01:33 • 11991 перегляд

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Reuters
Китай
Японія