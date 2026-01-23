Такаїчі після трьох місяців на посаді прем'єрки розпустила парламент Японії: дострокові вибори призначено на 8 лютого

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі у п'ятницю, 23 січня, офіційно розпустила нижню палату парламенту, оголосивши про проведення дострокових загальних виборів. Перша жінка на чолі японського уряду зважилася на цей крок лише після трьох місяців перебування при владі, прагнучи отримати прямий мандат від народу для реалізації своєї амбітної економічної та оборонної програми. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Рішення про розпуск було ухвалено на тлі рекордної популярності Такаїчі, чий рейтинг схвалення наразі коливається в межах 70-78%. Прем'єр-міністерка відверто заявила, що ставить свою кар'єру на карту, закликаючи виборців підтвердити її право на лідерство.

Економічні обіцянки та "податкові канікули"

Головним козирем виборчої кампанії Такаїчі стала обіцянка запровадити дворічні "податкові канікули" на продукти харчування (скасування 8% податку) для боротьби з інфляцією.

Попри критику опозиції щодо затримки прийняття бюджету на 2026 рік, уряд наполягає, що перегляд фіскальної політики є необхідним для стимулювання внутрішнього споживання та підтримки домогосподарств.

Зовнішньополітичний тиск та чинник Трампа

Дострокові вибори відбуваються в умовах загострення відносин із Пекіном через протайванські заяви Такаїчі та тиску з боку Вашингтона. Адміністрація Дональда Трампа наполегливо закликає Токіо до радикального збільшення видатків на оборону. Перемога на виборах 8 лютого має забезпечити Такаїчі необхідну політичну вагу для проведення конституційної реформи та посилення військового потенціалу Японії в Тихоокеанському регіоні.

