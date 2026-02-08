Правящая партия Японии сохраняет большинство в парламенте: Такаичи останется премьер-министром
Киев • УНН
Либерально-демократическая партия Японии во главе с Санаэ Такаичи получит большинство в нижней палате, что позволит ей сохранить пост главы правительства. По опросам, ЛДП и ее коалиция получат не менее 233 мест из 465.
Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаичи получит большинство в нижней палате парламента. Это открывает путь к сохранению ею поста главы правительства. Об этом сообщает японское издание KYODO, передает УНН.
Согласно опросам, ЛДП, сформировавшая коалицию с Японской партией инноваций, готова выиграть не менее 233 мест в нижней палате из 465 мест, по сравнению со 198, которые она имела до выборов. Ожидается, что правящий лагерь получит 261 место во влиятельной палате, преодолев ключевое препятствие для реализации своей законодательной повестки дня. Согласно опросам, главная оппозиционная партия, Альянс центристских реформ, образованный в январе путем объединения членов нижней палаты Конституционно-демократической партии Японии и партии Комэйто, потеряет значительное количество мест
По состоянию на 18:00 по местному времени, явка составила 26,01%, что на 2,97 процентного пункта меньше, чем на предыдущих выборах. В то же время, досрочное голосование возросло: 27,02 млн избирателей проголосовали накануне, что примерно на 6 млн больше, чем в 2024 году.
Санаэ Такаичи, которая сохраняет высокую популярность с момента, когда стала первой женщиной-премьер-министром Японии в прошлом октябре, ранее заявляла, что "немедленно уйдет в отставку", если коалиция не обеспечит большинство в нижней палате.
Напомним
Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи распустила нижнюю палату парламента 23 января, назначив досрочные выборы на 8 февраля. Этот шаг сделан для получения мандата на реализацию экономической и оборонной программ.