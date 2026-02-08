Правящая партия Японии сохраняет большинство в парламенте: Такаичи останется премьер-министром

Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаичи получит большинство в нижней палате парламента. Это открывает путь к сохранению ею поста главы правительства. Об этом сообщает японское издание KYODO, передает УНН.

Согласно опросам, ЛДП, сформировавшая коалицию с Японской партией инноваций, готова выиграть не менее 233 мест в нижней палате из 465 мест, по сравнению со 198, которые она имела до выборов. Ожидается, что правящий лагерь получит 261 место во влиятельной палате, преодолев ключевое препятствие для реализации своей законодательной повестки дня. Согласно опросам, главная оппозиционная партия, Альянс центристских реформ, образованный в январе путем объединения членов нижней палаты Конституционно-демократической партии Японии и партии Комэйто, потеряет значительное количество мест