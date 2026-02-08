Правящая партия Японии сохраняет большинство в парламенте: Такаичи останется премьер-министром

$43.140.00
12:29 • 1638 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
10:00 • 6260 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
08:45 • 3114 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
08:35 • 3440 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 21434 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит Leleka
7 февраля, 20:13 • 35241 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали детали
7 февраля, 13:35 • 33913 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 38809 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 30812 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 28455 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
США меняют тактику ведения переговоров по Украине - AP
8 февраля, 04:30 • 24450 просмотра
ISW: Россия использовала мораторий на удары по энергетике для накопления оружия и новых атак на Украину
8 февраля, 05:15 • 4650 просмотра
Партизаны уничтожили ключевой инструмент координации оккупантов на белгородщине
8 февраля, 05:32 • 5588 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленных
8 февраля, 07:00 • 14212 просмотра
Президент Словакии считает ошибкой передачу МиГ-29 Украине
08:56 • 6836 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленных
8 февраля, 07:00 • 14291 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков
7 февраля, 07:00 • 38625 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 58907 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
6 февраля, 11:15 • 52872 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 54019 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джорджия Мелони
Джефф Безос
Марк Карни
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Харьковская область
Донецкая область
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни
6 февраля, 17:59 • 19880 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии
5 февраля, 18:35 • 34024 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро
5 февраля, 15:30 • 35891 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
5 февраля, 13:14 • 44640 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя
5 февраля, 11:46 • 47540 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Фильм

Правящая партия Японии сохраняет большинство в парламенте: Такаичи останется премьер-министром

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Либерально-демократическая партия Японии во главе с Санаэ Такаичи получит большинство в нижней палате, что позволит ей сохранить пост главы правительства. По опросам, ЛДП и ее коалиция получат не менее 233 мест из 465.

Правящая партия Японии сохраняет большинство в парламенте: Такаичи останется премьер-министром

Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаичи получит большинство в нижней палате парламента. Это открывает путь к сохранению ею поста главы правительства. Об этом сообщает японское издание KYODO, передает УНН.

Согласно опросам, ЛДП, сформировавшая коалицию с Японской партией инноваций, готова выиграть не менее 233 мест в нижней палате из 465 мест, по сравнению со 198, которые она имела до выборов. Ожидается, что правящий лагерь получит 261 место во влиятельной палате, преодолев ключевое препятствие для реализации своей законодательной повестки дня. Согласно опросам, главная оппозиционная партия, Альянс центристских реформ, образованный в январе путем объединения членов нижней палаты Конституционно-демократической партии Японии и партии Комэйто, потеряет значительное количество мест 

– говорится в сообщении.

По состоянию на 18:00 по местному времени, явка составила 26,01%, что на 2,97 процентного пункта меньше, чем на предыдущих выборах. В то же время, досрочное голосование возросло: 27,02 млн избирателей проголосовали накануне, что примерно на 6 млн больше, чем в 2024 году.

Санаэ Такаичи, которая сохраняет высокую популярность с момента, когда стала первой женщиной-премьер-министром Японии в прошлом октябре, ранее заявляла, что "немедленно уйдет в отставку", если коалиция не обеспечит большинство в нижней палате. 

Напомним

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи распустила нижнюю палату парламента 23 января, назначив досрочные выборы на 8 февраля. Этот шаг сделан для получения мандата на реализацию экономической и оборонной программ.

Алла Киосак

Новости Мира
Япония