12:29
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
10:00
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
08:45
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
08:35
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Правляча партія Японії зберігає більшість у парламенті: Такаїчі залишиться прем’єркою

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Ліберально-демократична партія Японії на чолі з Санае Такаїчі здобуде більшість у нижній палаті, що дозволить їй зберегти посаду глави уряду. За опитуваннями, ЛДП та її коаліція отримають щонайменше 233 місця з 465.

Правляча партія Японії зберігає більшість у парламенті: Такаїчі залишиться прем’єркою

Ліберально-демократична партія Японії (ЛДП) на чолі з прем’єр-міністром Санае Такаїчі отримає більшість у нижній палаті парламенту. Це відкриває шлях до збереження нею посади глави уряду. Про це повідомляє японське видання KYODO, передає УНН.

Згідно з опитуваннями, ЛДП, яка сформувала коаліцію з Японською партією інновацій, готова виграти щонайменше 233 місця в нижній палаті з 465 місць, порівняно зі 198, які вона мала до виборів. Очікується, що правлячий табір отримає 261 місце у впливовій палаті, подолавши ключову перешкоду для реалізації свого законодавчого порядку денного. Згідно з опитуваннями, головна опозиційна партія, Альянс центристських реформ, утворений у січні шляхом об'єднання членів нижньої палати Конституційно-демократичної партії Японії та партії Комейто, втратить значну кількість місць 

– йдеться у дописі.

Станом на 18:00 за місцевим часом, явка становила 26,01%, що на 2,97 відсоткового пункту менше, ніж на попередніх виборах. Водночас, дострокове голосування зросло: 27,02 млн виборців проголосували напередодні, що приблизно на 6 млн більше, ніж у 2024 році.

Санае Такаїчі,  яка зберігає високу популярність з моменту, коли стала першою жінкою-прем'єр-міністром Японії минулого жовтня, раніше заявляла, що "негайно піде у відставку", якщо коаліція не забезпечить більшість у нижній палаті. 

Нагадаємо

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі розпустила нижню палату парламенту 23 січня, призначивши дострокові вибори на 8 лютого. Цей крок зроблено для отримання мандата на реалізацію економічної та оборонної програм.

Алла Кіосак

Новини Світу
Японія