Правляча партія Японії зберігає більшість у парламенті: Такаїчі залишиться прем’єркою

Ліберально-демократична партія Японії (ЛДП) на чолі з прем’єр-міністром Санае Такаїчі отримає більшість у нижній палаті парламенту. Це відкриває шлях до збереження нею посади глави уряду. Про це повідомляє японське видання KYODO, передає УНН.

Згідно з опитуваннями, ЛДП, яка сформувала коаліцію з Японською партією інновацій, готова виграти щонайменше 233 місця в нижній палаті з 465 місць, порівняно зі 198, які вона мала до виборів. Очікується, що правлячий табір отримає 261 місце у впливовій палаті, подолавши ключову перешкоду для реалізації свого законодавчого порядку денного. Згідно з опитуваннями, головна опозиційна партія, Альянс центристських реформ, утворений у січні шляхом об'єднання членів нижньої палати Конституційно-демократичної партії Японії та партії Комейто, втратить значну кількість місць