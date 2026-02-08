Правляча партія Японії зберігає більшість у парламенті: Такаїчі залишиться прем’єркою
Київ • УНН
Ліберально-демократична партія Японії на чолі з Санае Такаїчі здобуде більшість у нижній палаті, що дозволить їй зберегти посаду глави уряду. За опитуваннями, ЛДП та її коаліція отримають щонайменше 233 місця з 465.
Ліберально-демократична партія Японії (ЛДП) на чолі з прем’єр-міністром Санае Такаїчі отримає більшість у нижній палаті парламенту. Це відкриває шлях до збереження нею посади глави уряду. Про це повідомляє японське видання KYODO, передає УНН.
Згідно з опитуваннями, ЛДП, яка сформувала коаліцію з Японською партією інновацій, готова виграти щонайменше 233 місця в нижній палаті з 465 місць, порівняно зі 198, які вона мала до виборів. Очікується, що правлячий табір отримає 261 місце у впливовій палаті, подолавши ключову перешкоду для реалізації свого законодавчого порядку денного. Згідно з опитуваннями, головна опозиційна партія, Альянс центристських реформ, утворений у січні шляхом об'єднання членів нижньої палати Конституційно-демократичної партії Японії та партії Комейто, втратить значну кількість місць
Станом на 18:00 за місцевим часом, явка становила 26,01%, що на 2,97 відсоткового пункту менше, ніж на попередніх виборах. Водночас, дострокове голосування зросло: 27,02 млн виборців проголосували напередодні, що приблизно на 6 млн більше, ніж у 2024 році.
Санае Такаїчі, яка зберігає високу популярність з моменту, коли стала першою жінкою-прем'єр-міністром Японії минулого жовтня, раніше заявляла, що "негайно піде у відставку", якщо коаліція не забезпечить більшість у нижній палаті.
Нагадаємо
Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі розпустила нижню палату парламенту 23 січня, призначивши дострокові вибори на 8 лютого. Цей крок зроблено для отримання мандата на реалізацію економічної та оборонної програм.