Япония не планирует прекращать импорт российской нефти и газа, несмотря на призывы Трампа

Киев • УНН
Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи отклонила предложение президента США Дональда Трампа о прекращении закупок российской нефти и газа. Поставки из россии составляют около 9% от общего импорта СПГ Японией.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом отвергла предложение американского лидера о прекращении закупок российской нефти и газа Токио. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Вопрос российского СПГ обсуждался во время двусторонней встречи лидеров во вторник, и Такаичи пыталась объяснить Трампу энергетические потребности Японии.
Поставки из россии составляют около 9% от общего импорта СПГ Японией, а японские компании Mitsui и Mitsubishi имеют доли в проекте Сахалин-2 на Дальнем Востоке России.
Перед поездкой Трампа в Азию на этой неделе США призвали покупателей российской энергии, включая Японию, прекратить импорт и ввести санкции против двух крупнейших российских нефтяных экспортеров — Rosneft и Lukoil — чтобы давить на Москву с целью завершения войны в Украине.
По данным делового издания Nikkei, Такаичи заявила Трампу, что если Япония прекратит закупки, это только порадует Китай и россию.
Китай и Индия остаются крупнейшими покупателями российской энергии, хотя многие индийские нефтепереработчики приостановили новые заказы российской нефти после новых санкций США на прошлой неделе, ожидая разъяснений от правительства и поставщиков.
Япония увеличила закупки СПГ у США в последние годы, пытаясь диверсифицировать поставки от своего основного поставщика Австралии и подготовиться к завершению контрактов с проектом Сахалин-2.
Большинство поставок с Сахалина-2 закончатся в период с 2028 по 2033 год. Замена этого газа будет дорогой и приведет к росту цен на электроэнергию, заявил на прошлой неделе министр промышленности Японии.
Япония импортирует менее 1% нефти из россии за исключением санкций, срок которых истекает в декабре, а основную часть поставок нефти страна получает с Ближнего Востока.
