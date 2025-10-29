$42.080.01
Эксклюзив
12:21 • 320 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 5720 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51 • 8902 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
07:00 • 45836 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 41242 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 43410 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 111688 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 58815 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 53958 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 78442 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
публикации
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Япония не планирует прекращать импорт российской нефти и газа, несмотря на призывы Трампа

Киев • УНН

 • 4528 просмотра

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи отклонила предложение президента США Дональда Трампа о прекращении закупок российской нефти и газа. Поставки из россии составляют около 9% от общего импорта СПГ Японией.

Япония не планирует прекращать импорт российской нефти и газа, несмотря на призывы Трампа

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом отвергла предложение американского лидера о прекращении закупок российской нефти и газа Токио. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Вопрос российского СПГ обсуждался во время двусторонней встречи лидеров во вторник, и Такаичи пыталась объяснить Трампу энергетические потребности Японии.

Поставки из россии составляют около 9% от общего импорта СПГ Японией, а японские компании Mitsui и Mitsubishi имеют доли в проекте Сахалин-2 на Дальнем Востоке России.

Перед поездкой Трампа в Азию на этой неделе США призвали покупателей российской энергии, включая Японию, прекратить импорт и ввести санкции против двух крупнейших российских нефтяных экспортеров — Rosneft и Lukoil — чтобы давить на Москву с целью завершения войны в Украине.

По данным делового издания Nikkei, Такаичи заявила Трампу, что если Япония прекратит закупки, это только порадует Китай и россию.

Китай и Индия остаются крупнейшими покупателями российской энергии, хотя многие индийские нефтепереработчики приостановили новые заказы российской нефти после новых санкций США на прошлой неделе, ожидая разъяснений от правительства и поставщиков.

В Японии впервые главой правительства стала женщина: Санаэ Такаити стала премьером21.10.25, 11:24 • 3055 просмотров

Япония увеличила закупки СПГ у США в последние годы, пытаясь диверсифицировать поставки от своего основного поставщика Австралии и подготовиться к завершению контрактов с проектом Сахалин-2.

Большинство поставок с Сахалина-2 закончатся в период с 2028 по 2033 год. Замена этого газа будет дорогой и приведет к росту цен на электроэнергию, заявил на прошлой неделе министр промышленности Японии.

Япония импортирует менее 1% нефти из россии за исключением санкций, срок которых истекает в декабре, а основную часть поставок нефти страна получает с Ближнего Востока.

Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США29.10.25, 10:48 • 10304 просмотра

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Reuters
Дональд Трамп
Индия
Китай
Япония
Соединённые Штаты
Украина