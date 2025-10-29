$42.080.01
Ексклюзив
12:21 • 2152 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 10932 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
09:51 • 10995 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
07:00 • 48397 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 42433 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 43938 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 113147 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 58881 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 54018 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 78460 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
07:00 • 48402 перегляди
Японія не планує припиняти імпорт російської нафти та газу, незважаючи на заклики Трампа

Київ • УНН

 • 5990 перегляди

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі відхилила пропозицію президента США Дональда Трампа про припинення закупівель російської нафти та газу. Постачання з росії становлять близько 9% від загального імпорту СПГ Японією.

Японія не планує припиняти імпорт російської нафти та газу, незважаючи на заклики Трампа

Прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом відкинула пропозицію американського лідера про припинення закупівель російської нафти та газу Токіо. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Питання російського СПГ обговорювалося під час двосторонньої зустрічі лідерів у вівторок, і Такаічі намагалася пояснити Трампу енергетичні потреби Японії.

Постачання з росії становлять близько 9% від загального імпорту СПГ Японією, а японські компанії Mitsui та Mitsubishi мають частки в проєкті Sakhalin-2 на Далекому Сході росії.

Перед поїздкою Трампа до Азії цього тижня США закликали покупців російської енергії, включно з Японією, припинити імпорт і ввести санкції проти двох найбільших російських нафтових експортерів — Rosneft і Lukoil — щоб тиснути на москву з метою завершення війни в Україні.

За даними ділового видання Nikkei, Такаічі заявила Трампу, що якщо Японія припинить закупівлі, це лише порадує Китай і росію.

Китай і Індія залишаються найбільшими покупцями російської енергії, хоча багато індійських нафтопереробників призупинили нові замовлення російської нафти після минулотижневих нових санкцій США, очікуючи роз’яснень від уряду та постачальників.

У Японії вперше главою уряду стала жінка: Санае Такаїті стала прем’єром21.10.25, 11:24 • 3091 перегляд

Японія збільшила закупівлі СПГ у США останніми роками, намагаючись диверсифікувати постачання від свого основного постачальника Австралії та підготуватися до завершення контрактів з проєктом Sakhalin-2.

Більшість постачань із Sakhalin-2 закінчаться у період з 2028 по 2033 рік. Заміна цього газу буде дорогою та призведе до зростання цін на електроенергію, заявив минулого тижня міністр промисловості Японії.

Японія імпортує менше 1% нафти з росії за винятком санкцій, термін яких закінчується в грудні, а основну частину поставок нафти країна отримує з Близького Сходу.

Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США29.10.25, 10:48 • 11487 переглядiв

Ольга Розгон

