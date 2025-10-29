Японія не планує припиняти імпорт російської нафти та газу, незважаючи на заклики Трампа
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі відхилила пропозицію президента США Дональда Трампа про припинення закупівель російської нафти та газу. Постачання з росії становлять близько 9% від загального імпорту СПГ Японією.
Прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом відкинула пропозицію американського лідера про припинення закупівель російської нафти та газу Токіо. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Питання російського СПГ обговорювалося під час двосторонньої зустрічі лідерів у вівторок, і Такаічі намагалася пояснити Трампу енергетичні потреби Японії.
Постачання з росії становлять близько 9% від загального імпорту СПГ Японією, а японські компанії Mitsui та Mitsubishi мають частки в проєкті Sakhalin-2 на Далекому Сході росії.
Перед поїздкою Трампа до Азії цього тижня США закликали покупців російської енергії, включно з Японією, припинити імпорт і ввести санкції проти двох найбільших російських нафтових експортерів — Rosneft і Lukoil — щоб тиснути на москву з метою завершення війни в Україні.
За даними ділового видання Nikkei, Такаічі заявила Трампу, що якщо Японія припинить закупівлі, це лише порадує Китай і росію.
Китай і Індія залишаються найбільшими покупцями російської енергії, хоча багато індійських нафтопереробників призупинили нові замовлення російської нафти після минулотижневих нових санкцій США, очікуючи роз’яснень від уряду та постачальників.
Японія збільшила закупівлі СПГ у США останніми роками, намагаючись диверсифікувати постачання від свого основного постачальника Австралії та підготуватися до завершення контрактів з проєктом Sakhalin-2.
Більшість постачань із Sakhalin-2 закінчаться у період з 2028 по 2033 рік. Заміна цього газу буде дорогою та призведе до зростання цін на електроенергію, заявив минулого тижня міністр промисловості Японії.
Японія імпортує менше 1% нафти з росії за винятком санкцій, термін яких закінчується в грудні, а основну частину поставок нафти країна отримує з Близького Сходу.
