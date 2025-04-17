Вступление Украины в ЕС до 2030 года – это реально, считает еврокомиссар Кос

Комиссар ЕС предполагает, что подобно тому, как балканским странам было относительно несложно присоединяться к НАТО, Украина сможет преодолеть путь полноценного вступления в ЕС таким же образом.

Передает УНН со ссылкой на DPA.

Детали

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос считает, что для присоединения к ЕС - есть "реалистичная перспектива". Такие возможности вытекают из заключения чиновницы о новой волне расширения ЕС до 2030 года. Об этом Кос отметила на пресс-конференции и в интервью European Newsroom. Марта Кос надеется, что Молдова и Украина смогут начать первый кластер переговоров до конца июня текущего года.



FT узнала, как в ЕС продвигаются переговоры по либерализации торговли для Украины на фоне дедлайна 5 июня: детали

Она также отметила, что имеет оптимизм относительно поиска решения в вопросе вето Венгрии на вступление Украины в ЕС.

Представительница ЕС также сравнила перспективы Украины на вступление в ЕС с присоединением к НАТО стран Балкан (как-то Албания). При этом европейская чиновница считает, что в этом сравнении есть пинцип "наоборот", в том смысле, что Украине скорее всего будет легче присоединиться к ЕС (как-то было для балканских стран в процессе присоединения к НАТО).



Дополнение

Во время недавней пресс-конференции Кос указала на растущее измерение безопасности членства в ЕС после вторжения россии в Украину.

Весь мир в движении, вся [Европа] в движении, все соседство двигается. И аспект безопасности становится все более и более важным. .. Мы понимаем расширение как политическую руку гарантий безопасности. .. Членство в Европейском Союзе действительно может быть очень, очень сильной политической рукой этих гарантий безопасности - добавил комиссар.

Напомним

Советник Орбана заявил, что вступление Украины в ЕС поглотит ресурсы и ослабит позицию Венгрии.

В Евросоюзе обсуждают возможность отправки военных советников в Украину для организации обучения украинских военных.

Путь Украины в НАТО необратим, ничего не изменилось - Рютте