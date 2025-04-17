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Вступ України до ЄС до 2030 року – це реально, вважає єврокомісар Кос

Київ • УНН

 • 8014 перегляди

Єврокомісар Марта Кос вважає, що Україна має реалістичні перспективи приєднатися до ЄС до 2030 року. Вона порівняла це з приєднанням балканських країн до НАТО.

Вступ України до ЄС до 2030 року – це реально, вважає єврокомісар Кос

Комісар ЄС припускає, що подібно до того, як балканським країнам було відносно нескладно приєднуватись до НАТО, Україна зможе подолати шлях повноцінного вступу до ЄС таким же чином.

Передає УНН із посиланням на DPA.

Деталі

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос вважає, що для приєднання до ЄС - є "реалістичною перспективою". Такі можливості випливають з висновку посадовиці про нову хвиля розширення ЄС до 2030 року. Про це Кос зазначила на прес-конференції та в інтерв’ю European Newsroom. Марта Кос сподівається, що Молдова та Україна зможуть розпочати перший кластер переговорів до кінця червня поточного року.

FT дізналася, як у ЄС просуваються переговори щодо лібералізації торгівлі для України на тлі дедлайну 5 червня: деталі16.04.25, 17:17 • 7880 переглядiв

Вона також зазначила, що має оптимізм щодо пошуку рішення у питанні вето Угорщини на вступ України до ЄС.

Представниця ЄС також порівняла перспективи України на вступ до ЄС з приєднанням до НАТО країн Балкан (як-то Албанія). При цьому євпропейська чиновниця вважає, що у цьому порівнянні є пинцип "навпаки", в тому сенсі, що Україні скоріш за все буде легше приєднатися до ЄС (як-то було для балканських країн у процесі приєднання до НАТО).

Доповнення

Під час нещодавньої прес-конференції Кос вказала на зростаючий безпековий вимір членства в ЄС після вторгнення росії в Україну.

Весь світ у русі, вся [Європа] у русі, все сусідство рухається. І аспект безпеки стає все більш і більш важливим. .. Ми розуміємо розширення як політичну руку гарантій безпеки. .. Членство в Європейському Союзі справді може бути дуже, дуже сильною політичною рукою цих гарантій безпеки

- додав комісар.

Нагадаємо

Радник Орбана заявив, що вступ України до ЄС поглине ресурси та послабить позицію Угорщини.

В Євросоюзі обговорюють можливість відправки військових радників в Україну для організації навчання українських військових.

Шлях України до НАТО незворотний, нічого не змінилося - Рютте15.04.25, 20:44 • 7817 переглядiв

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