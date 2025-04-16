У ЄС обговорюють відправку військових радників в Україну - речниця Єврокомісії
Київ • УНН
В Євросоюзі обговорюють можливість відправки військових радників в Україну для організації навчання українських військових. Питання обговорювали на засіданні Ради ЄС у Люксембурзі.
У Європейському Союзі обговорюють питання можливої відправки військових радників в Україну для організації навчання українських військових. Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
Гіппер підтвердила, що питання відправки військових з країн ЄС обговорювали 14 квітня на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі.
"Дійсно, це обговорювалося, але головне тут полягає в тому, щоб підтримати Україну та зміцнити її якомога більше. Також тривають дискусії щодо адаптації до місії, але наразі я не можу нічим більше поділитися", - сказала Гіппер.
Проте вона відмовилась пояснити, коли саме можливе розгортання тренувальної місії ЄС в Україні – після перемир’я чи під час воєнних дій.
Доповнення
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що ЄС розглядає відправку "військових радників" в Україну.
Він заявляв, що Угорщина проти тренувальної місії ЄС всередині України.
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