В ЕС обсуждают отправку военных советников в Украину - пресс-секретарь Еврокомиссии
Киев • УНН
В Евросоюзе обсуждают возможность отправки военных советников в Украину для организации обучения украинских военных. Вопрос обсуждали на заседании Совета ЕС в Люксембурге.
В Европейском Союзе обсуждают вопрос возможной отправки военных советников в Украину для организации обучения украинских военных. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер во время брифинга, передает УНН.
Детали
Гиппер подтвердила, что вопрос отправки военных из стран ЕС обсуждался 14 апреля на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.
"Действительно, это обсуждалось, но главное здесь заключается в том, чтобы поддержать Украину и укрепить ее как можно больше. Также продолжаются дискуссии по адаптации к миссии, но пока я не могу ничем больше поделиться", - сказала Гиппер.
Однако она отказалась пояснить, когда именно возможно развертывание тренировочной миссии ЕС в Украине – после перемирия или во время военных действий.
Дополнение
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что ЕС рассматривает отправку "военных советников" в Украину.
Он заявлял, что Венгрия против тренировочной миссии ЕС внутри Украины.
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