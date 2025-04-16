В ЕС обсуждают отправку военных советников в Украину - пресс-секретарь Еврокомиссии

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 32018 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 138734 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 71583 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
16 апреля, 10:31 • 81804 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

16 апреля, 08:19 • 83517 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 132049 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 116567 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 38118 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 62416 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 114538 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
5.6м/с
49%
Популярные новости

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 144354 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 90809 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

16 апреля, 09:36 • 57893 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

16 апреля, 09:57 • 51974 просмотра

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

16 апреля, 10:17 • 41981 просмотра
публикации

Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

14:30 • 29940 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 138734 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 145143 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 132050 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 116567 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 91336 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 38641 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 39166 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 39813 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 41644 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

В ЕС обсуждают отправку военных советников в Украину - пресс-секретарь Еврокомиссии

Киев • УНН

 • 6284 просмотра

В Евросоюзе обсуждают возможность отправки военных советников в Украину для организации обучения украинских военных. Вопрос обсуждали на заседании Совета ЕС в Люксембурге.

В ЕС обсуждают отправку военных советников в Украину - пресс-секретарь Еврокомиссии

В Европейском Союзе обсуждают вопрос возможной отправки военных советников в Украину для организации обучения украинских военных. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер во время брифинга, передает УНН.

Детали

Гиппер подтвердила, что вопрос отправки военных из стран ЕС обсуждался 14 апреля на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

"Действительно, это обсуждалось, но главное здесь заключается в том, чтобы поддержать Украину и укрепить ее как можно больше. Также продолжаются дискуссии по адаптации к миссии, но пока я не могу ничем больше поделиться", - сказала Гиппер.

Однако она отказалась пояснить, когда именно возможно развертывание тренировочной миссии ЕС в Украине – после перемирия или во время военных действий.

Дополнение

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что ЕС рассматривает отправку "военных советников" в Украину.

Он заявлял, что Венгрия против тренировочной миссии ЕС внутри Украины. 

"Сохранит уровень токсичности": кремль отвергает присутствие миротворцев в Украине - ISW13.04.25, 02:43 • 3022 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Петер Сийярто
Европейский Союз
Венгрия
Украина
Brent
$65.83
Bitcoin
$84,840.00
S&P 500
$5,335.66
Tesla
$248.64
Газ TTF
$35.20
Золото
$3,341.06
Ethereum
$1,590.16