Угорщина проти тренувальної місії ЄС в Україні та санкцій на імпорт російських енергоносіїв - Сійярто
Київ • УНН
Угорщина не погодиться на військову навчальну місію ЄС в Україні. Будапешт також виступатиме проти санкцій щодо імпорту російських енергоресурсів.
Угорщина проти тренувальної місії ЄС всередині України, санкцій на імпорт російських енергоносіїв заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто після Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, пише УНН з посиланням на The Telegraph.
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Угорщина не погодиться на те, щоб будь-яка частина військової навчальної місії Європейського Союзу проходила в Україні, оскільки це може загрожувати ескалацією війни, заявив міністр закордонних справ країни.
Будапешт також виступатиме проти будь-яких санкцій щодо імпорту російських енергоресурсів, додав Петер Сійярто під час прес-конференції, яка транслювалася у його Facebook з Люксембурга після зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.
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