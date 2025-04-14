Угорщина проти тренувальної місії ЄС в Україні та санкцій на імпорт російських енергоносіїв - Сійярто

Угорщина проти тренувальної місії ЄС всередині України, санкцій на імпорт російських енергоносіїв заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто після Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, пише УНН з посиланням на The Telegraph.

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Угорщина не погодиться на те, щоб будь-яка частина військової навчальної місії Європейського Союзу проходила в Україні, оскільки це може загрожувати ескалацією війни, заявив міністр закордонних справ країни.

Будапешт також виступатиме проти будь-яких санкцій щодо імпорту російських енергоресурсів, додав Петер Сійярто під час прес-конференції, яка транслювалася у його Facebook з Люксембурга після зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

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